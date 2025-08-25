На Ровенщине 19-летний мотоциклист на скорости влетел в столб и погиб

Фото: Национальная полиция

В Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. 19-летний парень на мотоцикле "Lifan" не справился с управлением, не выбрал безопасную скорость и влетел в бетонный столб. От полученных травм погиб на месте аварии

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Хинчи Владимирской поселковой общины.

По предварительным данным, мотоцикл не был зарегистрирован в соответствии с законодательством, а водитель не имел удостоверения и без мотошлема.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Продолжается следствие.

Напомним, на Волыни 19-летний водитель оказался в ловушке после ДТП. Спасателям пришлось его доставать с помощью гидравлического инструмента.

Ранее на Ровенщине произошла авария с участием двух автомобилей. В результате столкновения пострадали два человека. Пострадавших госпитализировали для дальнейшего лечения.