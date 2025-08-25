11:59  25 августа
В Буковине зафиксировали 5-градусный мороз
09:29  25 августа
В Киеве избили и ограбили адвоката: нападающим светит до 10 лет заключения
04:51  25 августа
Трагедия на Киевщине: 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку во время игры
25 августа 2025, 13:56

На Ровенщине 19-летний мотоциклист на скорости влетел в столб и погиб

25 августа 2025, 13:56
Фото: Национальная полиция
В Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. 19-летний парень на мотоцикле "Lifan" не справился с управлением, не выбрал безопасную скорость и влетел в бетонный столб. От полученных травм погиб на месте аварии

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Хинчи Владимирской поселковой общины.

По предварительным данным, мотоцикл не был зарегистрирован в соответствии с законодательством, а водитель не имел удостоверения и без мотошлема.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Продолжается следствие.

Напомним, на Волыни 19-летний водитель оказался в ловушке после ДТП. Спасателям пришлось его доставать с помощью гидравлического инструмента.

Ранее на Ровенщине произошла авария с участием двух автомобилей. В результате столкновения пострадали два человека. Пострадавших госпитализировали для дальнейшего лечения.

25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
