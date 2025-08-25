11:59  25 серпня
25 серпня 2025, 13:56

На Рівненщині 19-річний мотоцикліст на швидкості влетів у стовп і загинув

25 серпня 2025, 13:56
Фото: Національна поліція
На Рівненщині сталася смертельна ДТП за участі мотоцикліста. 19-річний хлопець на мотоциклі "Lifan" не впорався з керуванням, не вибрав безпечної швидкості та влетів у бетонний стовп. Від отриманих травм він загинув на місці аварії

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався у селі Хиночі Володимирецької селищної громади.

За попередніми даними, мотоцикл не був зареєстрований відповідно до законодавства, а водій не мав посвідчення та був без мотошолому.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Триває слідство.

Нагадаємо, на Волині 19-річний водій опинився в пастці після ДТП. Надзвичайникам довелося його діставати за допомогою гідравлічного інструменту.

Раніше на Рівненщині сталася аварія за участю двох автомобілів. Унаслідок зіткнення постраждала двоє людей. Потерпілих госпіталізували для подальшого лікування.

