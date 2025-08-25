На Рівненщині 19-річний мотоцикліст на швидкості влетів у стовп і загинув

Фото: Національна поліція

На Рівненщині сталася смертельна ДТП за участі мотоцикліста. 19-річний хлопець на мотоциклі "Lifan" не впорався з керуванням, не вибрав безпечної швидкості та влетів у бетонний стовп. Від отриманих травм він загинув на місці аварії

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався у селі Хиночі Володимирецької селищної громади.

За попередніми даними, мотоцикл не був зареєстрований відповідно до законодавства, а водій не мав посвідчення та був без мотошолому.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Триває слідство.

