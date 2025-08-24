Фото: полиция Ровенской области

В Здолбунове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмированы два человека

Об этом сообщает полиция Ровенщины, передает RegioNews.

Авария произошла 23 августа около 17:20 на улице Шевченко.

По предварительным данным полиции, 37-летняя местная жительница, управляя автомобилем Volkswagen B5, при повороте налево не пропустила транспорт, движущийся навстречу. В результате ее автомобиль столкнулся с микроавтобусом Renault Master, за рулем которого находился 22-летний житель села Озерко Мизоцкой общины.

Двое пострадавших госпитализированы

В результате столкновения пострадала водительница легковушки – она получила перелом ключицы и ушиб грудной клетки. Также травмировался 38-летний пассажир этого автомобиля, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Пострадавших госпитализировали для дальнейшего лечения.

Правоохранители фиксируют последствия ДТП

По факту аварии начато досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

