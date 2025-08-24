Фото: ГСЧС в Волынской области

В Луцком районе сегодня утром произошло дорожно-транспортное происшествие вблизи села Романовка

Об этом сообщает ГСЧС в Волынской области, передает RegioNews.

В результате столкновения водитель и пассажир оказались внутри автомобиля, не имея возможности самостоятельно покинуть транспортное средство.

Водителя деблокировали с помощью специального оборудования

На место происшествия оперативно прибыли спасатели аварийно-спасательной части города. С помощью гидравлического инструмента они деблокировали водителя 2006 года рождения и передали его медицинской бригаде для осмотра и оказания помощи.

Пострадавший передан медикам для осмотра

Пассажир автомобиля смог выбраться самостоятельно еще до прибытия спасателей. В настоящее время детали аварии устанавливают правоохранители, выясняя обстоятельства и причины инцидента.

Напоминаем, что вчера, 23 августа, на улице Шевченко в Здолбунове произошла авария с участием двух автомобилей. Подробности ДТП пока устанавливают правоохранители, продолжается выяснение всех обстоятельств.