На Харьковщине водитель сбил велосипедиста и скрылся: мужчина умер в больнице
В субботу, 23 августа, около 15:30 в городе Змиев на автодороге Змиев-Мерефа неизвестный водитель сбил велосипедиста и скрылся с места аварии
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
С тяжелыми травмами 77-летнего мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось – он скончался в больнице.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП и разыскивают виновника.
Напомним, 23 августа на трассе в Черновицкой области столкнулись четыре автомобиля. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок.
