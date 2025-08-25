Иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу, 23 августа, около 15:30 в городе Змиев на автодороге Змиев-Мерефа неизвестный водитель сбил велосипедиста и скрылся с места аварии

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

С тяжелыми травмами 77-летнего мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось – он скончался в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП и разыскивают виновника.

