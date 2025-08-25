Двойной наезд в Одесской области: мужчина погиб под колесами двух авто
Смертельное ДТП произошло 23 августа около 22:30 в поселке Авангард
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.
По предварительным данным, 44-летняя водительница микроавтобуса Volkswagen сбила 36-летнего мужчину, переходившего дорогу в неустановленном месте. Сразу после этого на пострадавшего наехал еще один автомобиль – Mitsubishi под управлением 46-летнего водителя.
От полученных травм пешеход скончался на месте.
Водители автомобилей не пострадали. В больнице у них отобрали образцы для проверки на состояние опьянения.
На месте аварии работали следователи и патрульные. Автомобили изъяли, назначен ряд экспертиз.
Открыто уголовное производство, следствие продолжается.
Напомним, днем 23 августа на трассе в городе Змиев Харьковской области неизвестный водитель сбил пожилого велосипедиста и скрылся с места аварии. Пенсионер скончался в больнице. Водителя авто разыскивают.