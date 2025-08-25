Фото: полиция

Смертельное ДТП произошло 23 августа около 22:30 в поселке Авангард

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

По предварительным данным, 44-летняя водительница микроавтобуса Volkswagen сбила 36-летнего мужчину, переходившего дорогу в неустановленном месте. Сразу после этого на пострадавшего наехал еще один автомобиль – Mitsubishi под управлением 46-летнего водителя.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

Водители автомобилей не пострадали. В больнице у них отобрали образцы для проверки на состояние опьянения.

На месте аварии работали следователи и патрульные. Автомобили изъяли, назначен ряд экспертиз.

Открыто уголовное производство, следствие продолжается.

