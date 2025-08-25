В Тернополе на пешеходном переходе автомобиль сбил двоих детей
Под колеса автомобиля попали две девочки из Тернополя 9 и 8 лет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.
Правоохранители установили, что школьницы переходили дорогу, по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них наехал водитель легкового автомобиля.
Пострадавшим была оказана медицинская помощь.
Напомним, несколько дней назад в Тернопольской области водитель Renаult выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.
