В Тернополе на пешеходном переходе автомобиль сбил двоих детей

иллюстративное фото: из открытых источников

Под колеса автомобиля попали две девочки из Тернополя 9 и 8 лет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что школьницы переходили дорогу, по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них наехал водитель легкового автомобиля.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

