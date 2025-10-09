13:50  09 октября
Россияне атаковали поезд в Черниговской области
13:01  09 октября
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина
12:27  09 октября
В Черновцах начинают отопительный сезон
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Ивано-Франковской области произошел конфликт между супругой военнослужащего и работницей территориального центра комплектования в Снятине. Женщина пришла узнать об организации похорон свекра, погибшего во время службы, однако получила грубый отказ в общении

Об этом пишет "Эспрессо.Запад" со ссылкой на Ивано-Франковский областной центр комплектования и социальной поддержки, передает RegioNews.

Отмечается, что 8 октября Иванна Рыбак из Снятина обратилась в местный отдел ТЦК и СП, чтобы уточнить детали захоронения свекра – военнослужащего Виталия Рыбака, спогибшего во время службы на Запорожье. Также женщина хотела узнать о поиске своего отца, пропавшего без вести на фронте.

По словам Иванны, работница центра Елена Вергелюк отказалась с ней говорить, заявив, что у нее обед. Когда женщина начала выражать возмущение, между ними возник спор.

"Начала говорить, что это мои проблемы, что у меня пропал папа и погиб свекор. Неужели так должно быть отношение к семьям военных?" – рассказала Иванна Рыбак в комментарии Суспільному.

В Ивано-Франковском ТЦК подтвердили факт инцидента. В сообщении отмечается, что конфликт произошел из-за спешки работницы, которая должна была отправить почтовую корреспонденцию, связанную с без вести пропавшими и павшими военными.

"Мы признаем, что Елена не учла эмоциональное состояние госпожи Иванны, что не способствовало решению неотложного вопроса последней", – отметили в ТЦК.

Начальник отдела, майор Игорь Трушик, встретился с семьей Рыбаков и лично извинился от имени всего коллектива. Для выяснения обстоятельств назначено служебное расследование.

Инцидент вызвал возмущение среди ветеранов из Снятинской громады. Представители местного отделения "Объединение ветеранов российско-украинской войны Покутья" заявили, что неоднократно получали жалобы на поведение той же работницы.

"Мы уже сталкивались с этой Вергелюк Еленой Николаевной. Очень много родственников пропавших без вести и погибших героев жалуются. Мы обращались и в городской совет, и в администрацию – реакции не последовало", – сказал ветеран Игорь Одинский.

Ветераны намерены обратиться в областную прокуратуру и представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Ивано-Франковской области, а также инициировать встречу с председателем ОВА Светланой Онищук, чтобы обсудить ситуацию.

Напомним, в Черкассах умер военнообязанный, ожидавший в очереди для прохождения военно-врачебной комиссии. У него случился приступ эпилепсии, из-за чего он упал и получил травму головы.

Читайте также: Предчувствие гражданской войны? Во многом может развиться битва при Калушском ТЦК

