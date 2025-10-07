11:12  07 октября
В Житомирской области мужчину, который убил жену и 9-летнюю дочь, взяли под стражу
10:17  07 октября
Смертельное ДТП с маршруткой в Ровенской области: легковушка после столкновения превратилась в кучу металла
07:43  07 октября
Умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина
UA | RU
UA | RU
07 октября 2025, 13:40

В Харькове вынесли приговор военному ТЦК, ударившему учителя истории

07 октября 2025, 13:40
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Салтовский районный суд Харькова вынес приговор по делу об избиении учителя истории работником ТЦК в мае этого года. Стало известно, как его наказали

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Бывший работник ТЦК Сергей Воловик признан виновным в хулиганстве. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на три года. Также он должен выплатить компенсацию за моральный ущерб в размере 150 тысяч гривен.

Отмечается, что ранее потерпевший, учитель Юрий Федяй, потребовал 300 тысяч гривен компенсации за моральный ущерб. Впоследствии обвиняемый говорил, что готов возместить 30 тысяч гривен морального вреда и 21 тысячу гривен правовой помощи.

Напомним, инцидент произошел в Харькове во время работы мобильной группы по уведомлению военнообязанных. Военный ТЦК умышленно ударил мужчину. В прокуратуре отмечали, что агрессия была безосновательна и только для того, чтобы "продемонстрировать собственную значимость".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Избиение ТЦК Харьков
Из-за неправильной парковки: в Харькове 52-летний мужчина напал с ножом в кафе
02 октября 2025, 20:01
В Кривом Роге избили военных ТЦК: у нападавшего был нож
02 октября 2025, 15:40
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Украина может без Болгарии достроить атомные блоки на Хмельницкой атомной станции
07 октября 2025, 15:22
Пограничники отразили массированный штурм россиян в Харьковской области
07 октября 2025, 15:13
Хищение средств на каретах скорых: в Киеве начали расследование
07 октября 2025, 14:58
Жительницу Одесщины, убившей кирпичом знакомого, приговорили к 8 годам лишения свободы
07 октября 2025, 14:35
Взятка за инвалидность: в Хмельницкой области правоохранители разоблачили врача психбольницы
07 октября 2025, 14:24
Бил и унижал: отчима на Киевщине подозревают в доведении падчерицы до самоубийства
07 октября 2025, 14:09
В Хмельницком водитель в 12 раз превышал норму алкоголя и врезался в электроопору
07 октября 2025, 13:50
В Молдове будут судить украинца, который помогал мужчинам бежать за границу
07 октября 2025, 13:48
В Киеве будут судить трех злоумышленников, которые готовились убить замминистра
07 октября 2025, 13:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Остап Дроздов
Все блоги »