В Харькове вынесли приговор военному ТЦК, ударившему учителя истории

Фото из открытых источников

Салтовский районный суд Харькова вынес приговор по делу об избиении учителя истории работником ТЦК в мае этого года. Стало известно, как его наказали

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Бывший работник ТЦК Сергей Воловик признан виновным в хулиганстве. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на три года. Также он должен выплатить компенсацию за моральный ущерб в размере 150 тысяч гривен.

Отмечается, что ранее потерпевший, учитель Юрий Федяй, потребовал 300 тысяч гривен компенсации за моральный ущерб. Впоследствии обвиняемый говорил, что готов возместить 30 тысяч гривен морального вреда и 21 тысячу гривен правовой помощи.

Напомним, инцидент произошел в Харькове во время работы мобильной группы по уведомлению военнообязанных. Военный ТЦК умышленно ударил мужчину. В прокуратуре отмечали, что агрессия была безосновательна и только для того, чтобы "продемонстрировать собственную значимость".