12:44  06 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в нескольких областях
08:54  06 октября
На Кировоградщине в съемной квартире нашли мертвой 17-летнюю девушку
07:23  06 октября
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
06 октября 2025, 13:42

Прайс ТЦК: военный рассказал, сколько стоит откупиться от армии

06 октября 2025, 13:42
иллюстративное фото: из открытых источников
В системе ТЦК и СП продолжают процветать коррупционные схемы

Как передает RegioNews, об этом в эфире Херсона Оперативный заявил украинский военнослужащий, старший лейтенант Национальной гвардии Украины, Владислав Стоцкий.

По его словам, сейчас в ТЦК действуют следующие расценки: когда тебя ТЦК хватают за руку — 500 евро и тебя отпускают. Сажают в бус - €1000. Привозят в ТЦК, оформляют документы – €10.000.

Отметим, что в мае 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский вручил старшему лейтенанту Владиславу Стоцкому орден "Золотая Звезда".

Напомним, в начале октября СБУ разоблачила заместителя начальника одного из управлений Минюста, организовавшего коррупционную схему во избежание мобилизации. Чиновник предлагал за $20 000 содействия в снятии с военного учета на основании поддельных выводов о якобы "плохом" здоровье.

армия коррупция коррупционные скандалы в Минобороны ТЦК уклонение от мобилизации
03 октября 2025
07 августа 2025
