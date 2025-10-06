иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом в эфире Херсона Оперативный заявил украинский военнослужащий, старший лейтенант Национальной гвардии Украины, Владислав Стоцкий.

По его словам, сейчас в ТЦК действуют следующие расценки: когда тебя ТЦК хватают за руку — 500 евро и тебя отпускают. Сажают в бус - €1000. Привозят в ТЦК, оформляют документы – €10.000.

Отметим, что в мае 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский вручил старшему лейтенанту Владиславу Стоцкому орден "Золотая Звезда".

Напомним, в начале октября СБУ разоблачила заместителя начальника одного из управлений Минюста, организовавшего коррупционную схему во избежание мобилизации. Чиновник предлагал за $20 000 содействия в снятии с военного учета на основании поддельных выводов о якобы "плохом" здоровье.