У семьи бывшего руководителя ТЦК Харькова нашли люксовые авто стоимостью более 3 млн грн

иллюстративное фото: из открытых источников

По материалам ГБР суд признал необоснованными активы семьи бывшего руководителя районного ТЦК и СП Харькова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Установлено, что теща руководителя районного ТЦК и СП приобрела два новых люксовых автомобиля общей стоимостью более 3,4 млн. грн. На самом деле транспортом пользовался сам чиновник и его близкие.

"Анализ доходов и расходов служащего и его родственников показал, что приобретение таких активов было невозможным средством законных доходов", – говорится в сообщении.

Суд признал необоснованным активом автомобиль Toyota Camry Hybrid 2022 выпуска и постановил взыскать его стоимость в доход государства — 1,598 млн грн.

Также суд постановил конфисковать Lexus NX200, зарегистрированный на тещу должностного лица.

Напомним, в Харьковской области 41-летний местный житель напал с ножом на работника районного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проверки документов.