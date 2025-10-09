13:57  09 жовтня
У Києві будуть судити чоловіка, який вбив собаку
13:01  09 жовтня
Скандал на Івано-Франківщині: працівниця ТЦК відмовилася спілкуватися з родичкою загиблого воїна
12:27  09 жовтня
У Чернівцях розпочинають опалювальний сезон
09 жовтня 2025, 13:01

Скандал на Івано-Франківщині: працівниця ТЦК відмовилася спілкуватися з родичкою загиблого воїна

09 жовтня 2025, 13:01
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Івано-Франківській області стався конфлікт між дружиною військовослужбовця та працівницею територіального центру комплектування у Снятині. Жінка прийшла дізнатися про організацію похорону свекра, який помер під час служби, однак отримала грубу відмову у спілкуванні

Про це пише "Еспресо.Захід" із посиланням на Івано-Франківський обласний центр комплектування та соціальної підтримки, передає RegioNews.

Зазначається, що 8 жовтня Іванна Рибак зі Снятина звернулася до місцевого відділу ТЦК та СП, щоб уточнити деталі поховання свекра – військовослужбовця Віталія Рибака, який помер під час служби на Запоріжжі. Також жінка хотіла дізнатися про пошук свого батька, який зник безвісти на фронті.

За словами Іванни, працівниця центру Олена Вергелюк відмовилася з нею говорити, заявивши, що в неї обід. Коли жінка почала висловлювати обурення, між ними виникла словесна суперечка.

"Почала казати, що це мої проблеми, що в мене зник тато і загинув свекор. Невже так має бути ставлення до сімей військових?" – розповіла Іванна Рибак у коментарі Суспільному.

В Івано-Франківському ТЦК підтвердили факт інциденту. У повідомленні зазначається, що конфлікт стався через поспіх працівниці, яка мала відправити поштову кореспонденцію, пов'язану з безвісти зниклими та полеглими військовими.

"Ми визнаємо, що пані Олена не врахувала емоційний стан пані Іванни, що не сприяло вирішенню нагального питання останньої", – зазначили у ТЦК.

Начальник відділу, майор Ігор Трушик, зустрівся з родиною Рибаків і особисто вибачився від імені всього колективу. Для з’ясування обставин призначено службове розслідування.

Інцидент викликав обурення серед ветеранів зі Снятинської громади. Представники місцевого осередку "Об’єднання ветеранів російсько-української війни Покуття" заявили, що неодноразово отримували скарги на поведінку тієї самої працівниці.

"Ми вже стикалися з цією Вергелюк Оленою Миколаївною. Дуже багато родичів зниклих безвісти та загиблих героїв жаліються. Ми зверталися і до міської ради, і в адміністрацію – реакції не було", – сказав ветеран Ігор Одинський.

Ветерани мають намір звернутися до обласної прокуратури та представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Івано-Франківській області, а також ініціювати зустріч із головою ОВА Світланою Онищук, щоб обговорити ситуацію.

Нагадаємо, у Черкасах помер військовозобов'язаний, який чекав у черзі для проходження військово-лікарської комісії. Під час очікування у нього стався приступ епілепсії, через що він упав і отримав травму голови.

Читайте також: Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК

