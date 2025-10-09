Иллюстративное фото: из открытых источников

В Черкассах умер военнообязанный, ожидавший в очереди для прохождения военно-врачебной комиссии. Во время ожидания у него случился приступ эпилепсии, из-за чего он упал и получил травму головы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черкасский областной ТЦК.

Отмечается, что 5 октября в Черкасский ОМТЦК был доставлен военнообязанный для составления административных материалов за нарушение правил военного учета.

6 октября в составе команды он был направлен для представления военнообязанных на рассмотрение в рекрутинговую группу рекрутингового центра.

В ожидании своей очереди в автобусе возле многопрофильной больницы интенсивного лечения у него произошел приступ эпилепсии. В результате он выпал на улицу и получил травму головы.

Военнослужащие оперативно оказали первую помощь и вызвали врачей. Пострадавшего госпитализировали, однако от полученных травм он скончался.

Черкасский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки проводит служебное расследование, полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Напомним, правоохранители Киевщины выясняют обстоятельства гибели 43-летнего мужчины, который внезапно умер на территории Бориспольской больницы. По словам свидетелей, погибший прибыл в Борисполь для прохождения военно-врачебной комиссии.

