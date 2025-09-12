16:05  12 сентября
12 сентября 2025, 13:13

Повалили на землю и били: во Франковске нацгвардеец попал в больницу после нападения

12 сентября 2025, 13:13
Иллюстративное фото: из открытых источников
В центре Ивано-Франковска двое мужчин напали на нацгвардейца и нанесли ему телесные повреждения. По этому факту следователи открыли уголовное производство

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Ицидент произошел вечером 10 сентября. Во время патрулирования центральной части города военнослужащие Национальной гвардии остановили двух агрессивно настроенных мужчин, которые провоцировали прохожих и не реагировали на замечания.

Молодые люди вели себя вызывающе, нецензурно высказывались, а впоследствии начали конфликтовать с гвардейцами. Одного из военнослужащих повалили на землю и избили. На момент инцидента вызовов на линию 102 не поступало.

Правонарушителей задержали и доставили в районное управление полиции. Ими оказались жители Яремчи, 22 и 17 лет, оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

25-летний нацгвардейец был госпитализирован. В больнице ему диагностировали телесные повреждения.

Следователи начали уголовное производство. Один из фигурантов уже сообщен о подозрении.

Напомним, депутаты работают над законопроектом, предусматривающим усиление ответственности за оскорбления, угрозы и насилие в отношении военнослужащих. В нем предлагается ввести четко определенные сроки заключения и размер штрафов.

