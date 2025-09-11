В Киеве полиция расследует убийство женщины и ее несовершеннолетней дочери

фото: Национальная полиция

38-летняя женщина и ее 14-летняя дочь были найдены со следами удушения в одной из квартир Шевченковского района столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Киеве.

Предварительно установлено, что к преступлению может быть причастен 39-летний сожитель женщины. Он арендовал квартиру в этом же районе и совершил самоубийство, выпрыгнув из окна 20 этажа.

По указанному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство двух человек.

В настоящее время продолжаются следственные действия, с целью установления всех обстоятельств преступления, назначен ряд экспертиз.

