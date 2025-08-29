Фото: иллюстративное

Законопроект предлагает усилить наказание за оскорбления, угрозы и насилие в отношении военнослужащих, установив конкретные сроки заключения и штрафы

Об этом идет речь в проекте Закона о внесении изменения в Уголовный кодекс Украины Правительственного портала, передает RegioNews.

Гражданские лица в Украине могут получить до пяти лет заключения за оскорбления или угрозы убийством военнослужащим. Такие изменения предлагает законопроект, который комитет Верховной Рады рекомендует принять. Документ предусматривает усовершенствование ответственности за действия, унижающие честь и достоинство военных.

Законопроєкт передбачає нові покарання для цивільних

В частности, за оскорбление или унижение достоинства предлагают штраф до 68 тысяч гривен, общественные работы продолжительностью 120-140 часов или ограничение свободы на срок от одного до трех лет. Угрозы убийства или применение насилия предусматривают более суровое наказание - от трех до пяти лет заключения.

Если человек нанес тяжкие телесные повреждения военному, законопроект предлагает наказывать от пяти до восьми лет тюрьмы. Повторные действия или нападения, совершенные группой лиц, могут привести к наказанию на срок до 12 лет.

В парламенте отмечают, что цель инициативы - повысить уровень защиты военнослужащих и предотвратить проявления насилия или унижение их достоинства. В то же время, законопроект предусматривает четкие пределы ответственности, чтобы избежать чрезмерного наказания за отдельные правонарушения.

