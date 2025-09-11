В Черкассах мужчина с топором в пакете напал на военных ТЦК
Инцидент произошел в Черкассах в четверг, 11 сентября, по улице Нарбутовской
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черкасский областной ТЦК.
Совместный патруль военнослужащих ТЦК и полицейских остановил мужчину для проверки военно-учетных документов. Тот отказался предоставить документы, вел себя агрессивно и начал размахивать пакетом с топором внутри.
В результате один из военных получил два удара по голове. Во время задержания мужчина применил газовый баллончик против другого военнослужащего.
На место вызвали "скорую" и следственно-оперативную группу.
Установлено, что мужчина находится в розыске. При себе, кроме топора и баллончика, у него был предмет, похожий на пистолет.
Решаестся вопрос об открытии уголовного производства.
