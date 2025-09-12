11:54  12 вересня
12 вересня 2025, 13:13

Повалили на землю й били: у Франківську нацгвардієць потрапив до лікарні після нападу

12 вересня 2025, 13:13
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У середмісті Івано-Франківська двоє чоловіків напали на нацгвардійця та завдали йому тілесних ушкоджень. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Іцидент трапився 10 вересня ввечері. Під час патрулювання центральної частини міста військовослужбовці Національної гвардії зупинили двох агресивно налаштованих чоловіків, які провокували перехожих та не реагували на зауваження.

Молодики поводилися зухвало, нецензурно висловлювались, а згодом почали конфліктувати з гвардійцями. Одного із військовослужбовців повалили на землю та побили. На момент інциденту викликів на лінію 102 не надходило.

Правопорушників затримали та доставили до районного управління поліції. Ними виявилися мешканці Яремчі, 22 та 17 років, обидва перебували в стані алкогольного сп'яніння.

25-річного нацгвардійця госпіталізували. У лікарні йому діагностували тілесні ушкодження.

Слідчі розпочали кримінальне провадження. Одному з фігурантів уже повідомлено про підозру.

Нагадаємо, депутати працюють над законопроєктом, який передбачає посилення відповідальності за образи, погрози та насильство стосовно військовослужбовців. У ньому пропонується запровадити чітко визначені терміни ув'язнення та розміри штрафів.

