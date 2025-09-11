В Тернополе мужчина избил коммунальщика и набросился на полицейских
О драке в подъезде многоэтажного дома областного центра сообщили местные жители
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Событие произошло утром 10 сентября. Сотрудник коммунальной службы пришел на вызов на улицу Морозенко. Находясь уже у входной двери, к нему подошел неизвестный и ударил рукой в лицо. А после того, как по вызову прибыл наряд полиции, дебошир набросился с кулаками еще и на них.
Пострадавший с ушибами и другими телесными повреждениями обратился в травмпункт.
Злоумышленник был задержан. Продолжается следствие.
Напомним, в Тернопольской области мужчина до смерти избил знакомую. Женщине было 58 лет. За совершенное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
На Тернопольщине подросток на мотоцикле врезался в Ford: парень в больницеВсе новости »
11 сентября 2025, 15:11Instagram-мошенник "заработал" на женщине из Тернополя 400 тысяч гривен
11 сентября 2025, 13:28В Тернопольской области водитель сбил велосипедиста на смерть и скрылся
09 сентября 2025, 16:55
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
Более 1,4 тыс. пачек сигарет: в Одесской области на границе с Румынией обнаружили автомобиль с тайниками
11 сентября 2025, 18:29В Одесской области мужчину судили за попытку подкупить пограничника и переправить в Молдову двух клиентов
11 сентября 2025, 17:59На оккупированных территориях Запорожской области возводят телебашню для трансляции российской пропаганды
11 сентября 2025, 17:24В Киевской области в посылке в Канаду нашли валюту на 1,7 млн грн
11 сентября 2025, 17:23Киевской застройщице Владиславе Молчановой назначили 100 млн грн залога
11 сентября 2025, 17:07В Запорожье откроют еще одну школу под землей: как она выглядит
11 сентября 2025, 16:57В Румынию за 8 тысяч евро: на Буковине сотрудников ТЦК разоблачили на переправке мужчин за границу
11 сентября 2025, 16:41В Запорожской области разбился украинский истребитель Су-27: пилот погиб
11 сентября 2025, 16:32Вакансии недели в Харьковской области: кого ищут работодатели и какие зарплаты обещают
11 сентября 2025, 16:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Все блоги »