В Тернополе мужчина избил коммунальщика и набросился на полицейских

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Событие произошло утром 10 сентября. Сотрудник коммунальной службы пришел на вызов на улицу Морозенко. Находясь уже у входной двери, к нему подошел неизвестный и ударил рукой в лицо. А после того, как по вызову прибыл наряд полиции, дебошир набросился с кулаками еще и на них.

Пострадавший с ушибами и другими телесными повреждениями обратился в травмпункт.

Злоумышленник был задержан. Продолжается следствие.

Напомним, в Тернопольской области мужчина до смерти избил знакомую. Женщине было 58 лет. За совершенное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.