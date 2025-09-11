15:14  11 сентября
Завтра в Украине похолодает до +16 градусов
14:58  11 сентября
В Черкассах мужчина с топором в пакете напал на военных ТЦК
14:33  11 сентября
На Полтавщине член ВВК в ТЦК "торговал инвалидностью": какова была цена вопроса
11 сентября 2025, 17:35

В Тернополе мужчина избил коммунальщика и набросился на полицейских

11 сентября 2025, 17:35
фото: Национальная полиция
О драке в подъезде многоэтажного дома областного центра сообщили местные жители

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Событие произошло утром 10 сентября. Сотрудник коммунальной службы пришел на вызов на улицу Морозенко. Находясь уже у входной двери, к нему подошел неизвестный и ударил рукой в лицо. А после того, как по вызову прибыл наряд полиции, дебошир набросился с кулаками еще и на них.

Пострадавший с ушибами и другими телесными повреждениями обратился в травмпункт.

Злоумышленник был задержан. Продолжается следствие.

Напомним, в Тернопольской области мужчина до смерти избил знакомую. Женщине было 58 лет. За совершенное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
