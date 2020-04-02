Ивано-Франковск: еще одна роженица умерла сразу после родов

В Ивано-Франковском городском роддоме умерла роженица. Коронавирус исключают

Городской родильный дом

В Ивано-Франковском городском роддоме умерла роженица. Коронавирус исключают

Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook, информирует RegioNews.

"К сожалению, внезапно умерла женщина в роддоме. Точно не короновирус. Ребенок под наблюдением врачей", - пишет мэр.

Не одним короновірусом! К сожалению, внезапно умерла женщина в роддоме! Точно не короновирус! Ребенок под присмотром врачей! Мои соболезнования родным! Вечная память! Опубликовано Русланом Марцінковим Середа, 1 апреля 2020 г.

Женщина умерла в городском роддоме.

В своем видеообращении мэр сообщил, что по этому делу проводится расследование.

"У нас трагедия, но она произошла не от коронавируса, а от кровоизлияния или от других сопутствующих заболеваний", - говорит Марцинкив.

Он также добавляет, вчера у другой женщины в городском родильном ПРЛ-системой подтвержден коронавирус, ее перевели в областной перинатальный центр.

Оперативно о состоянии дел Опубликовано Русланом Марцінковим Среда, 1 апреля 2020 г.

Напомним, в Ивано-Франковске подтвердили коронавирус у 37-летней роженицы, которая умерла 30 марта. На днях у нее поднялась температура, появился кашель и затрудненное дыхание, молниеносно развилась пневмония. Она родила здоровую девочку, но на следующий день после родов скончалась в областном родильном доме.

Родственники умершей от COVID-19 роженицы убеждены, что женщина заболела в родильном. Сестра умершей рассказала, что женщина вернулась из Польши в ноябре еще задолго до пандемии, а в больнице никто ее не навещал.

Вчера зафиксировали еще одну смерть в областном роддоме. Сообщили и о 4 больных COVID-19 работниках заведения. Сейчас на Прикарпатье уже 5 смертей от COVID-19.

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