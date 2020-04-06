На Кировоградщине первая смерть от COVID-19
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию в Telegram-канале главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня.
Подробностей смерти пациента пока не сообщают. Также неизвестно, сколько лет было первой жертве COVID-19 и где она жила.
В целом, известно о 41 случае инфицирования атипичной пневмонией в области. 17 пациентов лечатся дома. По состоянию на 6 апреля еще никто из больных недуг не преодолел.148 жителям области сообщили о подозрении на коронавирус.
К сожалению, на сегодня это уже не первая смерть от COVID-19 в Украине. Так, в Закарпатской области в Иршаве умерла 71-летняя женщина. А в селе Залещики Тернопольской области первой жертвой атипичной пневмонии стал 57-летний священник. В Донецкой области у 84-летнего жителя города Дружковка инфицирования коронавирусом подтвердили посмертно.
Как писали RegioNews ранее, в соседней с Кировоградской Днепропетровской области COVID-19 преодолело уже четверо людей.
- 15:57 06 апреля Коронавирус больше всех косит депутатов Медведчука
- 15:53 06 апреля Гео Лерос рассказал о допросе в СБУ
- 15:50 06 апреля В Крыму разыскивают участника незаконно формирования "Рубеж", который помогал захватывать штаб ВМС Украины
- 15:46 06 апреля В центре Николаева выстрелом в голову ранили известного криминального авторитета "Мультика"
- 15:40 06 апреля В Сумской области задержали военных контрабандистов
- 15:36 06 апреля "Сдать" своего, чтобы спасти всю систему: Лерос расскрыл новый план Ермака
- 11:03 06 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:43 04 апреля Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
- 14:00 31 марта Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
- 12:00 03 апреля Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового