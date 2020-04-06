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Александра Василенко
журналист
06 апреля 2020, 13:47 8

На Кировоградщине первая смерть от COVID-19

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українською мовою
06 апреля 2020, 13:47 8
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5 апреля в 22:00 стало известно о первой смерти пациента, больного коронавирусом, в Кировоградской области
Фото: Pixabay
5 апреля в 22:00 стало известно о первой смерти пациента, больного коронавирусом, в Кировоградской области

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию в Telegram-канале главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня.

Подробностей смерти пациента пока не сообщают. Также неизвестно, сколько лет было первой жертве COVID-19 и где она жила.

В целом, известно о 41 случае инфицирования атипичной пневмонией в области. 17 пациентов лечатся дома. По состоянию на 6 апреля еще никто из больных недуг не преодолел.148 жителям области сообщили о подозрении на коронавирус.

К сожалению, на сегодня это уже не первая смерть от COVID-19 в Украине. Так, в Закарпатской области в Иршаве умерла 71-летняя женщина. А в селе Залещики Тернопольской области первой жертвой атипичной пневмонии стал 57-летний священник. В Донецкой области у 84-летнего жителя города Дружковка инфицирования коронавирусом подтвердили посмертно.

Как писали RegioNews ранее, в соседней с Кировоградской Днепропетровской области COVID-19 преодолело уже четверо людей.


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