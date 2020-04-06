Под Одессой селяне устроили митинг и пытались изгнать парня, приехавшего из Чехии
Соответствующее видео в Ютуб опубликовал брат "потерпевшего" от критики селян, передает RegioNews.
Так, парень приехал из Чехии в село Ракулово где он и родился. Молодой человек прошел все необходимые проверки и подписал соглашение на самоизоляцию. Но местных жителей возмутил сам факт приезда, люди потребовали от парня выехать из села.
"Проехал четыре границы на которых он проходил проверки, анализы... В документах, которые он заполнял указывал именно этот адрес дислокации на период самоизоляции (из - за чего он этот период не имеет права покинуть этот адрес)", - говорится в описании под видео.
Кроме того, люди "накинулись" с обвинениями и на мать парня и написали заявление в полицию. Правоохранители, которые прибыли на место конфликта заявили, что парень ничего не нарушил.
"Местные жители устроили митинг по его приезду, настаивали на его изгнание с этого села. Написали заявление на нашу мать, мол она привезла зараженного человека и оставила. Приехала полиция, так как он ничего не нарушал противозаконного, полиция как приехала, так и уехала. Но местные жители не успокоились стояли на своем как "стадо", накинулись на мать", - говорится в сообщении.
В комментариях под видео люди осудили действия жителей села, которые во время карантина устроили митинг и пришли без масок.
Стоит отметить, что случай под Одессой напоминает Новые Санжары, где люди также устроили митинг. Они пытались перекрыть дорогу и не пустить автобусы с эвакуированными.
Против шестерых провокаторов были открыты уголовные производства. Следствию известно, что большинство из них не местные. В частности это жители Кропивницкого и Кривого Рога.
В Полтаве в суде 5 марта началось рассмотрение ходатайства по избранию меры пресечения для жительницы села Рруденковка Новосанжарского района Натальи Грубич.
5 марта эвакуированные из китайского Уханя украинцы и иностранцы покинули медицинский центр в Новых Санжарах.
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