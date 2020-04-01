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Ирина Федоляк
Журналист
01 апреля 2020, 11:35 3

Четвертая смерть: на Прикарпатье в умершей 37-летней роженицы подтвердили COVID-19

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01 апреля 2020, 11:35 3
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30 марта в Ивано-Франковске умерла роженица. У нее подтвердили коронавирус.
Фото иллюстративное
30 марта в Ивано-Франковске умерла роженица. У нее подтвердили коронавирус.

Об этом сообщил главный санитарный врач Ивано-Франковска Руслан Савчук в прямом эфире телеканала "Галичина”, передает RegioNews.

Работники родильного отобрали у пациентки анализы прижизненно, их направили в лабораторию для исследования методом ПРЛ.

"На конец дня 31 марта нам уже был известен результат – в этом случае, к сожалению, летальном, подтвердился COVID-19", - сообщил Руслан Савчук.

Он также заверил, что в перинатальном центре приняты все меры: в полном карантине находится целое медучреждение.

Напомним, женщину госпитализировали в начале марта в роддом по направлению из Болехова. Ранее врачи диагностировали у нее хроническую артериальную гипертензию, ожирение 4 степени. 10 марта ее госпитализировали в реанимацию из-за высокого давления. Никаких признаков коронавируса на момент перевода женщины в реанимационное отделение не было.

29 марта у нее резко поднялась температура, начались явления дыхательной недостаточности, т. е. симптомы как у больных на коронавирус. Ее перевели в отдельное изолированное помещение.

В этот же день после обеда у женщины начались роды. После родов состояние ее сильно ухудшилось. У женщины повысилась температура до 38-39 градусов, начала нарастать дыхательная недостаточность. 30 марта произошла остановка сердца.

Ребенок родился в срок 38-39 недель. Это девочка весом 2,5 килограмма. Она дышит самостоятельно и находится в стабильном состоянии. Признаков инфицирования у нее нет.

31.03.2020-19:18

Опубликовано Галичина TV Вторник, 31 марта 2020 г.

Напомним, в Ивано-Франковске умерших от коронавируса предлагают хоронить в обработанном хлором полотне. Погребение должно проводится за небольшого количества людей.

Председатель Ивано-Франковской ОГА подтвердил третью смерть от коронавируса в области. Информацию подтвердил и главный санитарный врач Ивано-Франковской области.

В Ивано-Франковске ограничили вход в зону отдыха на время карантина. С 1 апреля в городе будут действовать ограничения по посещению детских площадок, парков и других общественных мест.

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Автор(ы) статьи: Ирина Федоляк

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