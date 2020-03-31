Ивано-Франковск: умерла роженица с подозрением на COVID-19

Умершая женщина недавно вернулась из-за границы

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Умершая женщина недавно вернулась из-за границы

Об этом RegioNews информирует со ссылкой на Галку.

30 марта в Ивано-Франковске в областном роддоме умерла роженица.

Генеральный директор родильного Юрий Павлушинський подтвердил факт смерти женщины. Предварительно известно, что она болела пневмонией.

"У нее взяли образцы анализов на коронавирус, однако результаты ожидают не раньше 17:00 31 марта или 1 апреля. Женщина родила ребенка, которого мы перевели в реанимационное отделение. Чувствует себя малыш хорошо, угрозы для жизни нет ", - говорит Павлушинський.

Заместитель директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный на онлайн-брифинге отметил, что роды были физиологическими, а женщина умерла на второй день после них.

"Женщину госпитализировали в начале марта в роддом по направлению из Болехова. Ранее врачи диагностировали у нее хроническую артериальную гипертензию. 10 марта ее госпитализировали в реанимацию из-за высокого давления. Никаких признаков коронавируса на момент перевода женщины в реанимационное отделение не было ", - говорит чиновник.

Однако 29 марта у нее резко поднялась температура, начались явления дыхательной недостаточности, то есть симптомы как у больных коронавирусом. Тогда роженица призналась, что недавно приехала из Польши. Ее перевели в отдельное изолированное помещение.

"В это же день после обеда женщина родила. Роды были физиологическими. После роженица была на аппарате искусственного дыхания, но, к сожалению, 30 марта ее сердце остановилось. Ребенок родился в срок 38-39 недель. Это девочка весом 2,5 килограмма. Она дышит самостоятельно и находится в стабильном состоянии ", - рассказал Чемный.

Напомним, в Ивано-Франковске умерших от коронавируса предлагают хоронить в обработанном хлором полотне. Захоронение производится за небольшого количества людей без шума и паники.

Председатель Ивано-Франковской ОГА подтвердил третью смерть от коронавируса в области. Информацию подтвердил и главный санитарный врач Ивано-Франковской области.

В Ивано-Франковске ограничили вход в зоны отдыха на время карантина. С 1 апреля в городе будут действовать ограничения по посещению детских площадок, парков и других общественных мест.

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