Карантин действует: Зеленский объяснил, почему только 68 украинцев заразились за сутки коронавирусом
Как передает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на ежедневном селекторном совещании с президентом Владимиром Зеленским относительно предотвращения распространения COVID-19.
По его словам, из 1319 случаев заболевания коронавирусом за последние сутки зафиксировано 68, что значительно меньше, чем в предыдущие дни. Еще шесть человек умерли в результате тяжелых хронических болезней.
"Уменьшение количества заболевших коронавирусом – это результат карантина. Мы могли бы иметь значительно больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши меры были своевременными и правильными", - подчеркнул президент.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
Напомним, по состоянию на 6 апреля в Украине зафиксировали 1319 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев, еще 28 человек выздоровел, всего от вируса скончались 38 человек.
В МВД заявляли, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, поэтому карантин в стране может быть продлен до 15 мая.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования по карантину до 24 апреля на всей территории Украины, которые начали действовать с 6 апреля.
- 15:57 06 апреля Коронавирус больше всех косит депутатов Медведчука
- 15:53 06 апреля Гео Лерос рассказал о допросе в СБУ
- 15:50 06 апреля В Крыму разыскивают участника незаконно формирования "Рубеж", который помогал захватывать штаб ВМС Украины
- 15:46 06 апреля В центре Николаева выстрелом в голову ранили известного криминального авторитета "Мультика"
- 15:40 06 апреля В Сумской области задержали военных контрабандистов
- 15:36 06 апреля "Сдать" своего, чтобы спасти всю систему: Лерос расскрыл новый план Ермака
- 11:03 06 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:43 04 апреля Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
- 14:00 31 марта Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
- 12:00 03 апреля Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового