Карантин действует: Зеленский объяснил, почему только 68 украинцев заразились за сутки коронавирусом

За минувшие сутки процент тех, кто заболел коронавирусной инфекцией в Украине, снизился

Фото: president.gov.ua

За минувшие сутки процент тех, кто заболел коронавирусной инфекцией в Украине, снизился

Как передает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на ежедневном селекторном совещании с президентом Владимиром Зеленским относительно предотвращения распространения COVID-19.

По его словам, из 1319 случаев заболевания коронавирусом за последние сутки зафиксировано 68, что значительно меньше, чем в предыдущие дни. Еще шесть человек умерли в результате тяжелых хронических болезней.

"Уменьшение количества заболевших коронавирусом – это результат карантина. Мы могли бы иметь значительно больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши меры были своевременными и правильными", - подчеркнул президент.

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Напомним, по состоянию на 6 апреля в Украине зафиксировали 1319 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев, еще 28 человек выздоровел, всего от вируса скончались 38 человек.

В МВД заявляли, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, поэтому карантин в стране может быть продлен до 15 мая.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования по карантину до 24 апреля на всей территории Украины, которые начали действовать с 6 апреля.