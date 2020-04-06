08:59  06 апреля
Сегодня начали действовать усиленные правила карантина: что нужно знать
09:11  06 апреля
Количество больных коронавирусом в Украине возросло до 1319
11:57  06 апреля
Власть не планирует переносить местные выборы
UA | RU
UA | RU
06 апреля 2020, 14:22 26

Карантин действует: Зеленский объяснил, почему только 68 украинцев заразились за сутки коронавирусом

Читайте також
українською мовою
06 апреля 2020, 14:22 26
Читайте також українською мовою
За минувшие сутки процент тех, кто заболел коронавирусной инфекцией в Украине, снизился
Фото: president.gov.ua
За минувшие сутки процент тех, кто заболел коронавирусной инфекцией в Украине, снизился

Как передает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на ежедневном селекторном совещании с президентом Владимиром Зеленским относительно предотвращения распространения COVID-19.

По его словам, из 1319 случаев заболевания коронавирусом за последние сутки зафиксировано 68, что значительно меньше, чем в предыдущие дни. Еще шесть человек умерли в результате тяжелых хронических болезней.

"Уменьшение количества заболевших коронавирусом – это результат карантина. Мы могли бы иметь значительно больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши меры были своевременными и правильными", - подчеркнул президент.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

Напомним, по состоянию на 6 апреля в Украине зафиксировали 1319 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев, еще 28 человек выздоровел, всего от вируса скончались 38 человек.

В МВД заявляли, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, поэтому карантин в стране может быть продлен до 15 мая.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования по карантину до 24 апреля на всей территории Украины, которые начали действовать с 6 апреля.


коронавирус Украина Владимир Зеленский карантин заражение больные
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
06 апреля 2020, 11:03
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:09
Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
04 апреля 2020, 16:43
"Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
31 марта 2020, 20:22
Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
31 марта 2020, 14:00
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Последние Популярные
Алёна Коханчук
Юрий Бутусов
Илия Куса
Все блоги »
Херсонское счастья: Дубинский, хайп и пиар
06 апреля 2020, 12:00
Биохимик Мирон Rogosinski: "Непрофессионализм власти погубит людей больше, чем коронавирус"
03 апреля 2020, 17:09
Все публикации »
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Все видео »
Ставницер Андрей
Куратор Одесской области по борьбе с COVID-19
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »