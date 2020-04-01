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Ирина Федоляк
Журналист
01 апреля 2020, 16:17 10

Прикарпатье: еще одна смерть в роддоме и 4 больных COVID-19 работников учреждения

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01 апреля 2020, 16:17 10
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В Ивано-Франковске умерла еще одна пациентка перинатального центра. Сейчас на Прикарпатье уже 5 смертей от COVID-19
Фото иллюстративное
В Ивано-Франковске умерла еще одна пациентка перинатального центра. Сейчас на Прикарпатье уже 5 смертей от COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Ивано-Франковской областной государственной администрации в Facebook.

"В области подтверждено 65 случаев заболевания COVID-19. К сожалению, среди них есть 5 умерших, двое в перинатальном центре", - рассказал во время брифинга в.и.о. председателя ОГА Виталий Федорив.

Генеральный директор родильного Юрий Павлушинський сообщил, что на карантин заведение не закрывают. Женщины с признаками инфекционного заболевания с другими пациентами не контактируют.

"На территории перинатального центра мы создали два абсолютно изолированных потока, так что ни больные, ни врачи не контактируют друг с другом", - заверил гендиректор.

Павлушинський отмечает, что в заведении ведется ежедневное наблюдение за температурой, женщин с признаками заболевания переводят в обсервацию и тестируют на коронавирус. Всех женщин, которые контактировали с умершей от коронавируса роженицей, перевели в обсервационное отделение. Состояние их стабильное. У двух обнаружена пневмония. Им провели экспресс-тесты, результаты отрицательные. Показатели ПРЛ-тестов будут завтра.

28 марта в акушерки родильного диагностировали коронавирус, но ни одного контакта с больной, которая умерла, она не имела, говорит гендиректор. Он добавил, что сейчас в заведении 4 работников больные COVID-19. Их изолировали.

"Мы понимаем позицию родственников больных, в том числе умершей. Но у нее был контакт с мужем, который в начале марта приехал из Польши. Когда она поступала в стационарное отделение, он был с ней. Кроме того, больным приносят еду, контакт происходит через окошко, поэтому нам сложно определить источник заражения", - добавляет Юрий Павлушинський.

Напомним, в Ивано-Франковске подтвердили коронавирус у 37-летней роженицы, которая умерла 30 марта. На днях у нее поднялась температура, появился кашель и затрудненное дыхание, молниеносно развилась пневмония. Она родила здоровую девочку, но на следующий день после родов умерла.

Родственники умершей от COVID-19 роженицы убеждены, что женщина заболела в родильном. Сестра умершей рассказала, что женщина вернулась из Польши в ноябре еще задолго до пандемии, а в больнице никто ее не навещал.

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Автор(ы) статьи: Ирина Федоляк

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