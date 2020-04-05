Ивано-Франковск: трех умерших проверяют на COVID-19
Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook, информирует RegioNews.
"К сожалению, статистика неутешительная. Умер 61-летний мужчина из села Криховцы, который находился в городской клинической больнице на Матейки. Имел положительный экспресс-тест, сейчас ожидаем результаты ПРЛ-теста", - говорит мэр.
Другие два смертельные случаи также произошли в городской клинической больнице. Умерли две женщины.
Одной было 76 лет. У нее было онкозаболевание и пневмония.
Другая умерла также пенсионерка – ей было 72 года.
Их биоматериал проверят на наличие коронавирусной инфекции.
Опубликовано Русланом Марцінковим Воскресенье, 5 апреля 2020 г.
В Ивано-Франковске зафиксировано 105 случаев заболевания COVID-19.
В Украине 1251 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.
Напомним, в Киеве от COVID-19 умер 71-летний мужчина. Городской глава Киева сообщает о 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
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