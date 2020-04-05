Ивано-Франковск: трех умерших проверяют на COVID-19

Все трое умерших в учреждениях здравоохранения города - это люди пожилого возраста

Фото иллюстративное

Все трое умерших в учреждениях здравоохранения города - это люди пожилого возраста

Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook, информирует RegioNews.

"К сожалению, статистика неутешительная. Умер 61-летний мужчина из села Криховцы, который находился в городской клинической больнице на Матейки. Имел положительный экспресс-тест, сейчас ожидаем результаты ПРЛ-теста", - говорит мэр.

Другие два смертельные случаи также произошли в городской клинической больнице. Умерли две женщины.

Одной было 76 лет. У нее было онкозаболевание и пневмония.

Другая умерла также пенсионерка – ей было 72 года.

Их биоматериал проверят на наличие коронавирусной инфекции.

Опубликовано Русланом Марцінковим Воскресенье, 5 апреля 2020 г.

В Ивано-Франковске зафиксировано 105 случаев заболевания COVID-19.

В Украине 1251 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.

Напомним, в Киеве от COVID-19 умер 71-летний мужчина. Городской глава Киева сообщает о 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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