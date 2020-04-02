Ивано-Франковск: в третьей умершей в роддоме женщины подозревают COVID-19

Во время вскрытия у роженицы обнаружили подозрение на двухстороннюю пневмонию. Затем отобрали анализы для проверки на коронавирус

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Во время вскрытия у роженицы обнаружили подозрение на двухстороннюю пневмонию. Затем отобрали анализы для проверки на коронавирус

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Ивано-Франковской областной государственной администрации в Facebook.

"Вчера вечером в городском перинатальном центре скоропостижно скончалась женщина. Медицинская помощь была оказана быстро, ей стимулировали роды. Причины смерти женщины на фоне полного здоровья устанавливаются. Женщина не была в контакте с предыдущей умершей, у которой диагностировали коронавирус. Сегодня проводилось вскрытие, установлено, что у нее есть подозрение на двухстороннюю пневмонию. Поэтому в этой женщины выставлено подозрение на коронавірусну инфекцию. Отобраны все образцы, чтобы установить истинную причину смерти роженицы", - сообщила на брифинге начальник управления охраны здоровья Ивано-Франковска Мария Бойко.

Ребенок рожден в срок 35-36 недель, он недоношенный. Находится в реанимации, ему оказывают необходимую помощь. Состояние его средней тяжести.

Сейчас проводится тестирование всех работников родильного быстрыми тестами, чтобы тех, кто заболел, своевременно отстранить от работы.

В городском роддоме один врач больная коронавирусом, она находится на лечении в областной инфекционной больнице.

"Как только она заметила у себя симптомы заболевания, взяла больничный. В таком состоянии ни с врачами, ни с пациентами не контактировала. Когда состояние ухудшилось, ее госпитализировали", - заверила Бойко.

Напомним, о смерти женщины в городском родильном доме сообщил городской глава Руслан Марцинкив. Он также заверил, что роженица умерла не от коронавируса.

Кроме того, в Ивано-Франковске подтвердили коронавирус у 37-летней роженицы, которая умерла 30 марта в областном роддоме. На днях у нее поднялась температура, появился кашель и затрудненное дыхание, молниеносно развилась пневмония. Она родила здоровую девочку, но на следующий день после родов скончалась.

Родственники умершей от COVID-19 роженицы убеждены, что женщина заболела в родильном. Сестра умершей рассказала, что женщина вернулась из Польши в ноябре еще задолго до пандемии, а в больнице никто ее не навещал.

Вчера зафиксировали еще одну смерть в областном роддоме. Сообщили о 4 больных COVID-19 работниках заведения. Сейчас на Прикарпатье уже 5 смертей от COVID-19.

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