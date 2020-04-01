Прикарпатье: родственники умершей от COVID-19 роженицы убеждены, что женщина заболела в роддоме
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТСН.
В Ивано-Франковске подтвердили коронавирус у 37-летней роженицы, которая умерла 30 марта. На днях у нее поднялась температура, появился кашель и затрудненное дыхание, молниеносно развилась пневмония. Она родила здоровую девочку, но на следующий день после родов умерла.
Быстрый тест ей делали несколько дней назад, он показал отрицательный результат.
Роженица лежала в палате еще с четырьмя женщинами. На коронавирус сейчас проверят всех врачей, которые контактировали с умершим. А областной роддом могут закрыть на карантин.
Медики отмечают, что женщина была в Польше. Когда попала в больницу об этом не рассказала. Когда у нее появились температура и кашель, призналась.
Но родные роженицы говорят, что из Польши она вернулась задолго до пандемии - еще в ноябре, поэтому оттуда привезти болезнь не могла. Когда лежала в роддоме, никто ее не навещал. Поэтому убеждены, роженица заразилась в больнице.
"100%, что она заразилась там, в больнице. Больше вариантов я не рассматриваю. Врач нам неофициально сказал, что там вирус ходит уже 2 месяца", - говорит сестра Оксана Стасевич.
У девочки, которую родила женщина, также взяли анализы на коронавирус. Результаты должны быть сегодня.
Напомним, в Ивано-Франковске умерших от коронавируса предлагают хоронить в обработанном хлором полотне. Погребение должно проводится за небольшого количества людей.
Председатель Ивано-Франковской ОГА подтвердил третью смерть от коронавируса в области. 60-летняя жительница Надворной умерла 24 марта.
В Ивано-Франковске ограничили вход в зону отдыха на время карантина. С 1 апреля в городе будут действовать ограничения по посещению детских площадок, парков и других общественных мест.
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