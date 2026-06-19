11:59  19 июня
За убийство одесского активиста военный получил пожизненное заключение
09:46  19 июня
На трассе в Киевской области автомобиль влетел в отбойник: есть пострадавшие
08:20  19 июня
В Хмельницком правоохранитель насмерть сбил 54-летнего пешехода
UA | RU
UA | RU
19 июня 2026, 12:45

Хищение на фортификациях в Донецкой области: суд арестовал телефон одного из фигурантов

19 июня 2026, 12:45
Читайте також українською мовою
Фото: интернет-издание "Полтавщина"
Читайте також
українською мовою

Высший антикоррупционный суд 1 июня арестовал мобильный телефон iPhone 16 Pro, принадлежащий одному из фигурантов масштабного дела о возможных злоупотреблениях при строительстве оборонительных сооружений

Об этом, как пишет интернет-издание "Полтавщина", говорится в решении суда, передает RegioNews.

Речь идет о деле, которое расследует НАБУ о возможном присвоении средств при строительстве фортификаций в Донецкой области. Общая сумма контрактов, заключенных Полтавской ОВА с подрядчиком ООО "Энки Констракшн", составила более 370 млн грн.

По данным следствия, подрядчик мог завышать стоимость материалов через подконтрольные компании-посредники, а разница в ценах, вероятно, присваивалась организаторами схемы. Общий ущерб может достигать сотен миллионов гривен.

Следствие также считает, что часть средств могла передаваться должностным лицам в виде наличных денег и имущества, в том числе автомобиля премиумкласса. Отдельно фигурирует информация о возможном использовании посредников для передачи денег и коммуникации между участниками схемы.

В рамках производства НАБУ получило разрешение суда на арест телефона одного из посредников для проведения экспертизы и доступа к зашифрованной информации, которая может содержать данные о финансовых операциях и переписке.

По данным следствия средства могли выводиться через сеть украинских и иностранных компаний под видом оплаты консультационных или IT-услуг.

Расследование продолжается, устанавливаются все причастные лица.

Как известно, по данным СМИ, 10 июня НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски в Государственной службе финансового мониторинга.

Фортификационный скандал: что известно

В сентябре 2025 года народный депутат Ярослав Железняк обнародовал расследование, в котором говорилось о возможном хищении более 200 миллионов гривен на обустройстве фортификационных сооружений в Донецкой области.

По его данным, для поиска рабочих Полтавская ОВА применила "креативный" подход: предприятия получали статус критически важных и бронирование от мобилизации в обмен на делегирование своих работников для строительства. Если отказывались – бронирование не давали.

Ключевой фигурой этой схемы был Филипп Пронин, который в то время занимал должность председателя Полтавской областной военной администрации и фактически способствовал безнаказанному совершению коррупционных махинаций.

В то же время в Полтавской ОВА сообщили, что по состоянию на 3 сентября 2025 года все работы были завершены в полном объеме. Выполнение осуществлялось в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, которая прошла экспертизу и получила положительное заключение от ГП "Укргосстройэкспертиза".

Впоследствии Верховная Рада вызвала на заседание главу Госфинмониторинга, экс-руководителя Полтавской ОВА Филипа Пронина из-за скандала с фортификациями. Во время выступления чиновник отрицал все обвинения, назвав их "ложью". Также он заявил, что лично контролировал строительство укреплений.

Между тем, делом по строительству фортификаций, организованным Полтавской ОВ в Донецкой области, занялось Антикоррупционное бюро. В конце октября детективы провели обыски у чиновников.

НАБУ подтвердило, чиновники Полтавской ОВА получали взятки в 4 млн грн и даже BMW X7 за "содействие" подрядам ENKI Construction. В ходе обысков изъяты сотни тысяч долларов, печати оффшоров и схемы уклонения от мобилизации.

10 декабря 2025 года в Киеве под зданием комитетов Верховной Рады проходил митинг с требованием уволить главу Госфинмониторинга Филиппа Пронина.

Читайте также: "Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Донецкая область Полтавская область фортификации ОВА скандал телефон суд
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
Онлайн-развод в "Дии": украинцев приглашают к бета-тестированию
19 июня 2026, 13:40
Отсрочки за 1200 грн в месяц: в Украине хакеры создали фейковый "Резерв+"
19 июня 2026, 13:29
После удара РФ по Харькову под завалами обнаружили фрагменты тела
19 июня 2026, 13:16
Во Львове мужчину ради бронирования от службы устроили в полицию за 5 тысяч долларов
19 июня 2026, 13:00
Конфликт из-за забора: на Тернопольщине мужчина облил соседа бензином и угрожал сжечь
19 июня 2026, 12:52
В Украине электроэнергию можно покупать заранее: в правительстве ввели изменения
19 июня 2026, 12:30
В Харькове умер еще один спасатель, раненный во время повторного российского удара
19 июня 2026, 12:14
За убийство одесского активиста военный получил пожизненное заключение
19 июня 2026, 11:59
Во Львовской области автомобиль отбросило на встречную полосу под колеса грузовика: есть пострадавшие
19 июня 2026, 11:53
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »