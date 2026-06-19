Хищение на фортификациях в Донецкой области: суд арестовал телефон одного из фигурантов

Фото: интернет-издание "Полтавщина"

Высший антикоррупционный суд 1 июня арестовал мобильный телефон iPhone 16 Pro, принадлежащий одному из фигурантов масштабного дела о возможных злоупотреблениях при строительстве оборонительных сооружений

Об этом, как пишет интернет-издание "Полтавщина", говорится в решении суда, передает RegioNews.

Речь идет о деле, которое расследует НАБУ о возможном присвоении средств при строительстве фортификаций в Донецкой области. Общая сумма контрактов, заключенных Полтавской ОВА с подрядчиком ООО "Энки Констракшн", составила более 370 млн грн.

По данным следствия, подрядчик мог завышать стоимость материалов через подконтрольные компании-посредники, а разница в ценах, вероятно, присваивалась организаторами схемы. Общий ущерб может достигать сотен миллионов гривен.

Следствие также считает, что часть средств могла передаваться должностным лицам в виде наличных денег и имущества, в том числе автомобиля премиумкласса. Отдельно фигурирует информация о возможном использовании посредников для передачи денег и коммуникации между участниками схемы.

В рамках производства НАБУ получило разрешение суда на арест телефона одного из посредников для проведения экспертизы и доступа к зашифрованной информации, которая может содержать данные о финансовых операциях и переписке.

По данным следствия средства могли выводиться через сеть украинских и иностранных компаний под видом оплаты консультационных или IT-услуг.

Расследование продолжается, устанавливаются все причастные лица.

Как известно, по данным СМИ, 10 июня НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски в Государственной службе финансового мониторинга.

Фортификационный скандал: что известно

В сентябре 2025 года народный депутат Ярослав Железняк обнародовал расследование, в котором говорилось о возможном хищении более 200 миллионов гривен на обустройстве фортификационных сооружений в Донецкой области.

По его данным, для поиска рабочих Полтавская ОВА применила "креативный" подход: предприятия получали статус критически важных и бронирование от мобилизации в обмен на делегирование своих работников для строительства. Если отказывались – бронирование не давали.

Ключевой фигурой этой схемы был Филипп Пронин, который в то время занимал должность председателя Полтавской областной военной администрации и фактически способствовал безнаказанному совершению коррупционных махинаций.

В то же время в Полтавской ОВА сообщили, что по состоянию на 3 сентября 2025 года все работы были завершены в полном объеме. Выполнение осуществлялось в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, которая прошла экспертизу и получила положительное заключение от ГП "Укргосстройэкспертиза".

Впоследствии Верховная Рада вызвала на заседание главу Госфинмониторинга, экс-руководителя Полтавской ОВА Филипа Пронина из-за скандала с фортификациями. Во время выступления чиновник отрицал все обвинения, назвав их "ложью". Также он заявил, что лично контролировал строительство укреплений.

Между тем, делом по строительству фортификаций, организованным Полтавской ОВ в Донецкой области, занялось Антикоррупционное бюро. В конце октября детективы провели обыски у чиновников.

НАБУ подтвердило, чиновники Полтавской ОВА получали взятки в 4 млн грн и даже BMW X7 за "содействие" подрядам ENKI Construction. В ходе обысков изъяты сотни тысяч долларов, печати оффшоров и схемы уклонения от мобилизации.

10 декабря 2025 года в Киеве под зданием комитетов Верховной Рады проходил митинг с требованием уволить главу Госфинмониторинга Филиппа Пронина.

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