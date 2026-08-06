Побили многолетние рекорды: в Прикарпатье зафиксировали аномальную жару до 37 градусов

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В Ивано-Франковске, Коломне, Долине, Яремче в среду, 5 августа, метеорологи зафиксировали рекордную температуру воздуха

Об этом сообщил Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии, передает RegioNews .

В Ивано-Франковске зафиксировали 37⁰С, в Коломне - 36,5⁰С, в Долине - 35,5⁰С, в Яремче - 35,3⁰С.

Метеорологи отметили, что предыдущие максимальные температуры в Ивано-Франковске и Коломне наблюдали еще в 2017 году, а именно: в Ивано-Франковске +33,1⁰С, в Коломне +32,9⁰С.

А в Долине предыдущую максимальную температуру воздуха +30,5⁰С наблюдали еще в 1967 году, в Яремче предыдущее максимальное значение +30,4⁰С было зафиксировано в 2001 году.

Напомним, что в Ивано-Франковске 1 августа метеорологи зафиксировали рекордную температуру воздуха – 34,2⁰ тепла.