В Сумской области чиновники налоговой требовали взятки, чтобы "не было проблем"

Фото из открытых источников

В Сумской области разоблачили двух чиновников налоговой службы. Они потребовали от предпринимателя 80 тысяч гривен

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Заместитель начальника управления, возглавляющий отдел плановых и внеплановых проверок налогообложения физических лиц, и его заместитель оказались организаторами схемы со взятками. Они обещали правоохранителю не применять штрафы при проверке, если он заплатит им 80 тысяч гривен.

Их задержали после получения денег. Сейчас идет досудебное расследование. Готовят сообщения о подозрении задержанным и ходатайство в суд об избрании им мер.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили бывшего прокурора Слобожанской окружной прокуратуры Днепропетровской области. Оказалось, он просил 80 тысяч взяток. За эти деньги он обещал "более мягкое подозрение".