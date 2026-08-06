Путин бьет по Киеву, но проигрывает другую войну – экономическую

Россия подошла к точке, когда не может сохранять "правильную экономическую политику" и финансировать войну

Россия подошла к точке, когда не может сохранять "правильную экономическую политику" и финансировать войну

Фотоколлаж: Фокус

В Киев прилетают много российской баллистики. И будет прилетать. В ближайшее время у нас не будет средств это остановить. Но что здесь нового?

С самого начала полномасштабного вторжения мы имеем дело с гораздо более мощной армией. Которая лучше вооружена. И имеет доступ к такому оружию, которого у нас нет. И это не изменится. Но, главное, "это было уже". Мы живем в этих условиях уже пять лет. Поэтому сам факт наличия ударов баллистики ничего не меняет. Потому что Россия может бить. Но эти удары не приносят россиянам победы. Да, они убивают. Да, они уничтожают имущество. Да, они портят жизнь миллионам людей. Но это не дает им победы.

Прошлым летом мы еще не умели противостоять массовым налетам шахедов. И тогда они атаковали Киев сотнями шахедов. Сейчас – несколько десятков баллистики. Что лучше?

Но, ключевое. Это не дает россиянам победы. И не меняет основную идею противостояния – истощение экономики России. Которая истощается не так нашими ударами, хотя это прибавляет напряжения еще и тактику тысячи порезов. Но на нас с 2022 года порезов гораздо больше. Но как российские удары по украинскому тылу не наносят нам коллапс, так и украинские приятные для взгляда виды горящих складов или НПЗ не способны привести к экономической катастрофе. Сами по себе. Что не отменяет того факта, что оно влияет на настроения россиян, приводит к ущербу и просто поднимает дух украинцам.

Истощается экономика фактом самой войны. Фактом расходования всех ресурсов на войну. Потому что война это очень дорого. И Украина может вести противостояние, потому что имеет беспреценденту внешнюю поддержку. А у России этой поддержки нет. Корейские ракеты, сейчас летящие на наши логистические центры, они получают за деньги. Иностранные детали для своих ракет по всему миру скупают за деньги. Бензин из Марокко в Мурманск им везут также за деньги. Китай, Иран, Северная Корея – все они оказывают России услуги или продают товары за деньги. Наемников в армию Россия набирает деньги. Снаряды, дроны, пули – это все стоит деньги. Солдаты еще и есть хотят. Поэтому война истощает всякую экономику.

И вот Россия подошла к точке, когда не может сохранять "правильную экономическую политику" и финансировать войну. Когда они израсходовали все накопления. И теперь должны найти деньги, создав их из воздуха. Останавливает ли это Путина? Как мы видим, нет. Но это приближает усиление и углубление, ускоренное углубление экономических проблем в России. Ибо нельзя запустить печатный станок и думать, что экономика не ощутит последствий.

Более того, об этом все знают. И российский бизнес тоже. Не плачущие инстадивы, что у них на складе сгорело дело. Нет, речь о серьезных и больших ребятах. Которые начинают ощущать приближение кризиса. И не желают все потерять. И начинают сокращать издержки. Начинают отказываться от инвестиций. Начинают выводы деньги из России более быстрыми темпами. Это абсолютно логические действия. Но эти же действия приближают тот же кризис и усугубляют его. И он не придет быстро, конечно. Но чем дешевле нефть, чем меньше денег получает российская экономика от продажи нефти и газа, тем быстрее придет кризис. И тем сильнее он ударит.

Так должно было произойти еще в 2022 году. Но тогда российский бизнес поверил своей пропаганде. И не испугался. Тогда еще был запас крепости. Теперь этого всего нет. И именно поэтому кризис становится неизбежным.

И база здесь не горящий состав. База – это нарушение независимости Центрального Банка. База – это разрушение основ макрофинансовой стабильности, являвшихся залогом экономической устойчивости России на протяжении десятилетий. База – требование путина найти деньги любой ценой.

Происходят ли эти процессы быстро? Нет. И потому Путин думает, что у него всегда есть время рвать стоп-кран. Тем более, впереди зима, которую можно сделать очень не комфортной для жителей Киева. И снова и снова забрасывая их агитаторами в социальных сетях, которые громко будут кричать о "мире любой ценой". Но у такой стратегии есть своя цена. Каждый день истощает экономику России. Каждый новый день качает силы. И если в Украину придет весна, то в российской экономике пока идет война ее не будет.

Так что даже те ночи, которыми Путин забрасывает Киев баллистикой, приближают поражение России, а не победу Путина. Как бы парадоксально это ни звучало. Потому что Путин способен уничтожить конкретный состав или конкретный бизнес. Но не способен взорвать макрофинансовую стабильность Украины. Потому что у нас есть постоянная поддержка. А вот макрофинансовую устойчивость России он взорвать может. И постоянно этим занимается. Даже в темные ночи, когда с радостью смотрит на результаты обстрелов украинских городов.