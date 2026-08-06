В Киевской области на пляже умер мужчина

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

5 августа жительница Богуслава обратилась в полицию с уведомлением о том, что на городском пляже нашли тело мужчины без признаков жизни. Когда правоохранители прибыли на месте, они нашли там 53-летнего мужчину, проживавшего на территории общины.

Долгое время медики проводили сердечно-легочную реанимацию, однако спасти мужчину не удалось. В настоящее время правоохранители начали расследование. Граждан призывают соблюдать правила безопасности на водоемах.

Напомним, ранее в Черниговской области 17-летний парень исчез вместе со своим 10-летним братом. К сожалению, младший мальчик тоже не выжил. Его тело из реки подняли местные жители вечером 14 июля.