08:11  06 августа
В Полтаве псевдоадвокат обманул мать погибшего защитника на 1,75 млн грн
01:35  06 августа
Певица Даша Астафьева раскритиковала звезд, вместо сборов публикующих фото с вечеринок
23:55  05 августа
Подорожание бензина не останавливается: как изменились ценники на АЗС
UA | RU
UA | RU
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
06 августа 2026, 10:10

От однотипных видео к реальным решениям: Украине нужна новая коммуникация власти

06 августа 2026, 10:10
Читайте також українською мовою
Касательно коммуникаций власти с гражданами
Касательно коммуникаций власти с гражданами
Фото: kartonky.propellercrew.com
Читайте також
українською мовою

О форме: пустые однотипные видосики уже откровенно надоели.

Отчеты о конференциях, встречах, совещаниях уже раздражают.

Обещания, которые не выполняются – подрывают доверие.

О сути: нужны не публичные сводки, сколько баллистических ракет прилетело. И так слышим. Необходимы максимальные непубличные усилия, чтобы была возможность уничтожать ракетные мощности врага.

Не надо пугать голодом и отсутствием продуктов на зиму. Могут быть временные проблемы с логистикой, но этого – быть не должно.

Не надо рассказов, что больше трех дней без канализации в большом городе не продержишься – нужны решения, чтобы такого не случилось!

Не надо пугать ядовитым действием после утечки аммиака. Нужно оперативно информировать, как реагировать на опасное загрязнение воздуха, в каком направлении дует.

Нужно не призывать выехать зимой из Киева (кто хотел и мог выехать – уже давно имеют такую возможность, включая заграницу), а понимать, что люди в большинстве своем просто не имеют ресурсов (денег, авто, "запасных аэродромов") для того, чтобы выехать. И да, возможно, нужно быть готовым к частичной эвакуации (по крайней мере детей, больных, пожилых людей, других незащищенных слоев общества).

Не надо перекладывать ответственность на граждан! За все отвечает власть и те, кто пошел на должности в такие трудные времена.

Справляешься, даешь реальный результат – искренне пожелаем успеха.

Даешь только ежедневные совещания, пустую информацию, еще и обильно пересыпанную откровенной ложью об "огромных успехах" – уходи с должности!

Страна растущей лжи должна вернуться к реальности!

Созданный информационными подлецами, фейкометами, безответственными ботами параллельный мир должен загнуться или быть разрушен!

Реальность непременно внесет свои коррективы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина политика население власть коммуникация
 
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
31 июля 2026
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
Следственные действия в отношении ближайшего окружения Давида Арахамии свидетельствуют о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вп...
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
06 августа 2026, 10:30
Во Львовской области столкнулись автомобили: один погибший, двое травмированных
06 августа 2026, 09:55
Россияне атаковали гражданское судно с пшеницей в Черном море: погиб украинский моряк, есть раненые
06 августа 2026, 09:40
Россия ударила по железнодорожной станции в Лозовой: двое погибших, восемь пострадавших
06 августа 2026, 09:24
РФ ночью запустила по Украине ракеты "Оникс", Х-31П и 101 беспилотник
06 августа 2026, 09:20
Bloomberg: Европа и РФ провели неофициальные переговоры о завершении войны в Украине
06 августа 2026, 09:14
Ночная атака на Сумы: враг за 8 минут сбросил 8 КАБов, ранены 12 человек
06 августа 2026, 08:52
На Херсонщине россияне атаковали FPV-дроном автобус с работниками: шестеро пострадали
06 августа 2026, 08:44
Россияне атаковали дроном многоэтажку в Запорожье: пострадали четыре человека
06 августа 2026, 08:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Все публикации »
Сергей Фурса
Ольга Айвазовская
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »