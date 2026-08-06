От однотипных видео к реальным решениям: Украине нужна новая коммуникация власти
О форме: пустые однотипные видосики уже откровенно надоели.
Отчеты о конференциях, встречах, совещаниях уже раздражают.
Обещания, которые не выполняются – подрывают доверие.
О сути: нужны не публичные сводки, сколько баллистических ракет прилетело. И так слышим. Необходимы максимальные непубличные усилия, чтобы была возможность уничтожать ракетные мощности врага.
Не надо пугать голодом и отсутствием продуктов на зиму. Могут быть временные проблемы с логистикой, но этого – быть не должно.
Не надо рассказов, что больше трех дней без канализации в большом городе не продержишься – нужны решения, чтобы такого не случилось!
Не надо пугать ядовитым действием после утечки аммиака. Нужно оперативно информировать, как реагировать на опасное загрязнение воздуха, в каком направлении дует.
Нужно не призывать выехать зимой из Киева (кто хотел и мог выехать – уже давно имеют такую возможность, включая заграницу), а понимать, что люди в большинстве своем просто не имеют ресурсов (денег, авто, "запасных аэродромов") для того, чтобы выехать. И да, возможно, нужно быть готовым к частичной эвакуации (по крайней мере детей, больных, пожилых людей, других незащищенных слоев общества).
Не надо перекладывать ответственность на граждан! За все отвечает власть и те, кто пошел на должности в такие трудные времена.
Справляешься, даешь реальный результат – искренне пожелаем успеха.
Даешь только ежедневные совещания, пустую информацию, еще и обильно пересыпанную откровенной ложью об "огромных успехах" – уходи с должности!
Страна растущей лжи должна вернуться к реальности!
Созданный информационными подлецами, фейкометами, безответственными ботами параллельный мир должен загнуться или быть разрушен!
Реальность непременно внесет свои коррективы.