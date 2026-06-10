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10 июня 2026, 20:25

Скандал с фортификациями: НАБУ и САП пришли с обысками в Госфинмониторинг

10 июня 2026, 20:25
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Фото: "Украинская правда"
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НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура в среду, 10 июня, провели обыски в Государственной службе финансового мониторинга

Об этом сообщили источники "Украинской правды" в ведомстве, передает RegioNews.

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что обыски НАБУ могут быть связаны с делом по вероятному хищению средств во время строительства фортификационных сооружений в Донецкой области.

Официальных комментариев от НАБУ, САП или Госфинмониторинга пока не поступало.

Фортификационный скандал: что известно

В сентябре 2025 года народный депутат Ярослав Железняк обнародовал расследование, в котором говорилось о возможном хищении более 200 миллионов гривен на обустройстве фортификационных сооружений в Донецкой области.

По его данным, для поиска рабочих Полтавская ОВА применила "креативный" подход: предприятия получали статус критически важных и бронирование от мобилизации в обмен на делегирование своих работников для строительства. Если отказывались – бронирование не давали.

Ключевой фигурой этой схемы был Филипп Пронин, который в то время занимал должность председателя Полтавской областной военной администрации и фактически способствовал безнаказанному совершению коррупционных махинаций.

В то же время в Полтавской ОВА сообщили, что по состоянию на 3 сентября 2025 года все работы были завершены в полном объеме. Выполнение осуществлялось в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, которая прошла экспертизу и получила положительное заключение от ГП "Укргосстройэкспертиза".

Впоследствии Верховная Рада вызвала на заседание главу Госфинмониторинга, экс-руководителя Полтавской ОВФилипа Пронина из-за скандала с фортификациями. Во время выступления чиновник отрицал все обвинения, назвав их "ложью". Также он заявил, что лично контролировал строительство укреплений.

Между тем, делом по строительству фортификаций, организованным Полтавской ОВ в Донецкой области, занялось Антикоррупционное бюро . В конце октября детективы провели обыски у чиновников.

НАБУ подтвердило, что чиновники Полтавской ОВА получали взятки в 4 млн грн и даже BMW X7 за "содействие" подрядам ENKI Construction. В ходе обысков изъяты сотни тысяч долларов, печати оффшоров и схемы уклонения от мобилизации.

10 декабря 2025 года в Киеве под зданием комитетов Верховной Рады проходил митинг с требованием уволить главу Госфинмониторинга Филиппа Пронина.

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НАБУ САП Пронин Филипп Евгеньевич Госфинмониторинг расследование фортификации
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