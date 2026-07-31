Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором

Следственные действия в отношении ближайшего окружения Давида Арахамии свидетельствуют о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вплотную приблизились к процессуальному документированию возможной противозаконной деятельности руководящего звена парламентской фракции «Слуга народа»

Следственные действия в отношении ближайшего окружения Давида Арахамии свидетельствуют о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вплотную приблизились к процессуальному документированию возможной противозаконной деятельности руководящего звена парламентской фракции «Слуга народа»

Фото: sluga-narodu.com

Расследование НАБУ и САП по системному подкупу народных депутатов вышло на критически важную фазу. Получение разрешения Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) на принудительный забор биологических образцов и проведение обысков у помощников председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии означает одно: детективы от первичного сбора показаний перешли к активной криминалистической фиксации верхнего звена схемы и окончательному формированию доказательной базы.

Также разрешение на изъятие биоматериалов у помощников свидетельствует, что в распоряжении следствия уже есть материальные вещественные доказательства – в частности, банкноты или упаковка, в которой "черная наличность" передавалась. Если экспертиза ВАКС подтвердит наличие следов доверенных лиц Арахамии на этих купюрах, это укажет на возможное выполнение ими роли "кассиров" или "курьеров". Лично для Давида Арахамии это может закончится переходом из статуса потенциального свидетеля или фигуранта оперативных материалов в статус непосредственного объекта расследования.

Однако переход от процессуальных действий в отношении "людей из окружения" к самому лидеру фракции может стать длительным и с препятствиями.

Доказывание вины организаторов теневых выплат – едва ли не самая сложная категория дел. Речь идет не просто о взятках и подкупе одного чиновника, нужно доказать подкуп целого парламентского коллектива. А это требует доказывания существования преступной организации и самой коррупционной схемы, которая действовала постоянно, а не единичных случаев подкупа депутатов за "нужные" голосования.

Официальное предъявление подозрения Давиду Арахамии может оказаться очень непростым также из-за процедурных моментов. Письменное сообщение о подозрении народному депутату Украины осуществляет непосредственно Генеральный прокурор. Ни один следователь или обычный прокурор не имеет права делать это самостоятельно. И здесь вступает в силу уже политико-процессуальная зависимость Президент – Генпрокурор – Парламент. Президент назначает. Но парламент может высказать действующему Генпрокурору вотум недоверия, а это – отставка. Как именно сработает этот фактор, точно не предскажешь, но свое влияние он окажет.

Дело о депутатских зарплатах в конвертах разворачивалось в несколько этапов – официально следствие начало работу еще в 2021 году. Переход в активную фазу произошел в самом конце 2025 года – НАБУ и САП официально объявили о разоблачении организованной группы и вручили первые подозрения пятерым народным депутатам от "Слуг народа". Среди них был цельный председатель Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрий Кисель, которого СМИ определили именно как теневого кассира фракции СН. Все пятеро являются подозреваемыми в уголовном производстве по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное в составе организованной преступной группы.

Официальных данных от НАБУ/САП о том, что кто-то из пятерки пошел на сотрудничество со следствием или дал разоблачительные показания против других лиц, нет. В публичной плоскости фигуранты либо воздерживались от пространных комментариев, ссылаясь на работу защиты, либо отрицали виновность, подчеркивая, что будут отстаивать позицию во время досудебного расследования и суда. Хотя переход следствия к следующему этапу косвенно указывает на то, что детективам удалось получить полезную информацию из первых рук.

Но скандал вокруг Давида Арахамии – это не просто очередное антикоррупционное дело против отдельного политика. И, даже при контекстуальной схожести с делом отставного главы ОП Андрея Ермака, чьи неформальные полномочия Арахамия в значительной степени перебрал на себя, "сбитие" Арахамии может иметь более масштабные политические последствия. Потому что это расследование затрагивает не только теневые механизмы управления государством.

В марте именно расследование "зарплат в конвертах" стало катализатором крупнейшего кризиса так называемого монобольшинства. Без неофициального финансового стимулирования значительная часть депутатов "Слуги народа" откровенно потеряла мотивацию регулярно посещать заседания, оставаться в зале во время изнурительных рассмотрений и голосовать за непопулярные или рискованные законопроекты. И, хотя восстановить работоспособность парламента тогда удалось, бывшее монобольшинство "СН" сейчас выглядит, скорее, как ситуативная коалиция – с необходимостью вести сложные переговоры, когда речь идет о голосовании по ключевым вопросам. Как будет работать Верховная Рада, если теневая вертикаль управления "монобольшинством" сломается окончательно – можно только гадать. Длительная нефункциональность потребует как минимум формирования новой коалиции с привлечением других фракций.

Личный же политический вес Давида Арахамии существенно падает уже сейчас – как бы долго ни длилось следствие. Ключевой актив Арахамии в глазах Банковой заключался в его способности обеспечивать 226+ голосов под любые задачи Офиса Президента. Поскольку расследование блокирует функционирование "теневой кассы", у Арахамии больше нет неофициальных инструментов убеждения нардепов. Управление парламентом перейдет к ситуативным договоренностям между различными группами, где голос Арахамии мало что будет значить. А переход в статус подозреваемого и вовсе превратит его в токсичную фигуру – и для коллег по фракции, и для иностранных партнеров Украины.

И, хотя – пока что – на Банковой, по сути, демонстрируют поддержку главе фракции СН, реальные рычаги, которые могут изменить ситуацию буквально в один день – у САП и НАБУ. Изменение процессуального статуса Давида Арахамии автоматически поставит ОП в ситуацию неприятного выбора: публично защищать Арахамию, беря на себя негатив за "конверты", или публично откреститься от него.