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07 августа 2026, 00:35

"Даже нормально идти не могла": певица Надя Дорофеева призналась о серьезной травме

07 августа 2026, 00:35
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Фото из открытых источников
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Последние полгода для Нади Дорофеевой оказались тяжелыми. Из-за травмы ей приходилось откладывать немало проектов

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Недавно Надя Дорофеева презентовала клип, который действительно мог бы не произойти вообще. Однако проект отложился из-за травмы артистки.

"Этот клип мог бы и не состояться. В июле я почувствовала, что наконец-то пришла в себя. Последние полгода для меня стали очень тяжелыми по здоровью, и пришлось остановить или перенести все, что я планировала. Потому и новый релиз 747, первый украинский с начала года, выходит только сейчас. И он для меня очень ожидаем и важен", - говорит певица.

Оказалось, что старая травма колена напомнила о себе. Певице приходилось постоянно делать болезненные инъекции. Из-за этого съемки клипа превратились в пытки, потому что она позировала на каблуке, хотя едва передвигалась в тот момент.

"Танцев в видео не так много, но все образы, а их было семь, на высоком каблуке. На них нужно было и двигаться, и танцевать, и куда-то убираться, а я в тот момент даже нормально идти не могла", - говорит Надя Дорофеева.

Сейчас она продолжает лечение и готовится к реабилитации. Потому пока на концертах она максимально ограничивает нагрузку на ноги.

Напомним, ранее актриса Антонина Хижняк попала в больницу. Она рассказала, в каком она сейчас состоянии.

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