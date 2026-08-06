Удар по частному сектору Запорожья: повреждены дома, есть пострадавшая

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Российские войска нанесли удар по частному сектору Запорожья. В результате атаки повреждены жилые дома, в частности выбиты окна

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает RegioNews .

Первоначально сообщалось, что обстрел прошел без пострадавших. Впоследствии стало известно, что в результате вражеской атаки пострадала 76-летняя женщина.

По словам Федорова, у нее диагностировали острую реакцию на стресс. Медики предоставили женщине необходимую помощь.

Уточняются масштабы повреждений и другие последствия российского удара.

Напомним, что российские военные в течение дня почти 60 раз атаковали пять районов Днепропетровщины , в результате чего пять человек погибли и еще 16 получили ранения.