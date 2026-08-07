Певица Клавдия Петровна откровенно рассказала, сколько тратит в Киеве

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Певица Клавдия Петровна рассказала, сколько денег ей нужно для комфортной жизни в столице. Оказалось, немало средств артистка тратит на свое творчество

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Певица шутит, что в столице для комфортной жизни нужно минимум 15 тысяч долларов. Однако она призналась, что она тратит около 2 тысяч долларов. По словам Клавдии Петровны, она живет в съемной квартире, соответственно – немало средств уходит на оплату жилья.

"Примерно 1,5-2 тысячи долларов трачу. Это аренда, это такси, это продукты. Все стандартно", - говорит артистка.

Что касается творчества, то на это уходит очень много денег. Артистка говорит о миллионах гривен.

"Это миллионы гривен. Много, потому что дорого. Аренда площадки дорога, персонал, балет, музыканты, костюм мой. Это все стоит много денег", - говорит Клавдия Петровна.

Напомним, ранее звезда 13 сезона МастерШеф, блогер Дмитрий Чикало рассказал о своих доходах. Он объяснил, сколько денег у него уходит на продукты.