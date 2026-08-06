Авария на электросети из-за жары: часть Львова осталась без света

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Во Львове из-за жары возникла авария на электросети, часть города осталась без электричества

Об этом сообщил Львовский городской совет, передает RegioNews .

"Из-за аварийного отключения в сети 110 кВ, вызванного жарой, частично обесточены потребители в центральной части города, Франковском районе и микрорайоне Новый Львов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийные бригады "Львовоблэнерго" работают на месте. Также возможны перебои в движении электротранспорта.

По предварительной информации, электроснабжение должно быть возобновлено ориентировочно в течение часа.

Напомним, что в результате боевых действий и обстрелов энергообъектов без электроснабжения временно остается часть потребителей в Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Киевской и Черниговской областях.