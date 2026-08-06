Безопасность, укрытие и социальные выплаты: Кабмин готовит школы к 1 сентября

Фото: Сергей Корецкий/телеграмм

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что к 1 сентября все учебные заведения Украины должны быть полностью готовы к началу нового учебного года

Об этом он сообщил в телеграммах, передает RegioNews .

Вопросы подготовки обсудили на заседании правительства, где Министерство образования и науки представило доклад о текущем состоянии готовности системы образования.

По словам главы правительства, главным приоритетом остается безопасность учащихся и педагогов.

"Приоритет №1 - безопасность учеников и педагогов: продолжаем строительство укрытий и обеспечение общин школьными автобусами", - подчеркнул Корецкий.

Он также сообщил, что, несмотря на российские атаки на типографии и складские помещения, школьники всех классов должны получить учебники в полном объеме.

Кроме того, правительство подтвердило ряд социальных решений, которые вступят в силу с 1 сентября:

на 20% повысится заработная плата педагогов;

студенческие стипендии возрастут вдвое;

более 3 миллионов школьников будут получать бесплатное питание.

Премьер подчеркнул, что все остающиеся нерешенными проблемные вопросы должны быть окончательно урегулированы до начала учебного года.

"Все вопросы, которые еще нуждаются в доработке, должны быть окончательно решены до начала учебного года", - отметил Сергей Корецкий.

Напомним, что в Чехии задержан депутат из Прикарпатья. Оказалось, что он присвоил деньги, выделяемые на зарплаты учителей.