Безопасность, укрытие и социальные выплаты: Кабмин готовит школы к 1 сентября
Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что к 1 сентября все учебные заведения Украины должны быть полностью готовы к началу нового учебного года
Об этом он сообщил в телеграммах, передает RegioNews .
Вопросы подготовки обсудили на заседании правительства, где Министерство образования и науки представило доклад о текущем состоянии готовности системы образования.
По словам главы правительства, главным приоритетом остается безопасность учащихся и педагогов.
"Приоритет №1 - безопасность учеников и педагогов: продолжаем строительство укрытий и обеспечение общин школьными автобусами", - подчеркнул Корецкий.
Он также сообщил, что, несмотря на российские атаки на типографии и складские помещения, школьники всех классов должны получить учебники в полном объеме.
Кроме того, правительство подтвердило ряд социальных решений, которые вступят в силу с 1 сентября:
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на 20% повысится заработная плата педагогов;
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студенческие стипендии возрастут вдвое;
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более 3 миллионов школьников будут получать бесплатное питание.
Премьер подчеркнул, что все остающиеся нерешенными проблемные вопросы должны быть окончательно урегулированы до начала учебного года.
"Все вопросы, которые еще нуждаются в доработке, должны быть окончательно решены до начала учебного года", - отметил Сергей Корецкий.
Напомним, что в Чехии задержан депутат из Прикарпатья. Оказалось, что он присвоил деньги, выделяемые на зарплаты учителей.