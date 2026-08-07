Блоггерша Ксюша Манекен откровенно рассказала о своих родах

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Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам блоггерши, она проходила со схватками почти сутки, потому что сначала они были нерегулярными и она подумала, что ехать в больницу еще рано. Уже в родах ей сделали эпидуральную анестезию, а впоследствии применили окситоцин для стимуляции родовой деятельности. Именно схватки после введения препарата она назвала самым тяжелым этапом.

"Мы поставили минимальную возможную дозу анестезии, поэтому на потугах я уже испытывала схватки примерно на 50%, чтобы суметь родить ребенка. Сами потуги были не столько болезненными, сколько физически сложными. Они нуждаются в силе", - рассказала Ксюша Манекен.

Также она призналась, что присутствие ее мужа там было одним из лучших решений.

"Муж на родах – однозначно да! К моменту потуг врачи не находятся рядом постоянно, если все проходит без осложнений. Я была очень счастлива проживать этот день не сама. Он помогал мне во всем, даже расчесывал волосы перед встречей с сыном", - говорит блоггер.

Справка. Ксюша Манекен — популярная украинская блоггерша. В прошлом она работала в эскорте. В этой сфере она была четыре года, посещая разные страны и сопровождая арабских шейхов и украинских олигархов. Теперь эскорт остался в прошлом. Сегодня девушка занимается развитием своего блога, фотографией, а также своим бизнесом – брачным агентством.