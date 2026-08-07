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07 августа 2026, 00:55

Блоггерша Ксюша Манекен откровенно рассказала о своих родах

07 августа 2026, 00:55
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Фото из открытых источников
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В конце июля Ксюша Манекен родила первенца. Теперь она рассказала, как прошли роды

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам блоггерши, она проходила со схватками почти сутки, потому что сначала они были нерегулярными и она подумала, что ехать в больницу еще рано. Уже в родах ей сделали эпидуральную анестезию, а впоследствии применили окситоцин для стимуляции родовой деятельности. Именно схватки после введения препарата она назвала самым тяжелым этапом.

"Мы поставили минимальную возможную дозу анестезии, поэтому на потугах я уже испытывала схватки примерно на 50%, чтобы суметь родить ребенка. Сами потуги были не столько болезненными, сколько физически сложными. Они нуждаются в силе", - рассказала Ксюша Манекен.

Также она призналась, что присутствие ее мужа там было одним из лучших решений.

"Муж на родах – однозначно да! К моменту потуг врачи не находятся рядом постоянно, если все проходит без осложнений. Я была очень счастлива проживать этот день не сама. Он помогал мне во всем, даже расчесывал волосы перед встречей с сыном", - говорит блоггер.

Справка. Ксюша Манекен — популярная украинская блоггерша. В прошлом она работала в эскорте. В этой сфере она была четыре года, посещая разные страны и сопровождая арабских шейхов и украинских олигархов. Теперь эскорт остался в прошлом. Сегодня девушка занимается развитием своего блога, фотографией, а также своим бизнесом – брачным агентством.

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