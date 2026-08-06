План действий во времена отчаяния: от собственной безопасности до поддержки армии и бизнеса
Враг стремится к нашему моральному истощению
Враг стремится к нашему моральному истощению
Потому что нашего физического истощения он не способен достичь, так же как и прорыва фронта. Это его последняя надежда.
Он стремится довести нас до такого состояния, когда значительная часть людей скажет: лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Давайте уже подпишем что угодно, лишь бы оно прекратилось.
Умом все осознают, что это будет не конец, а новое начало. Но враг стремится довести нас до состояния морального истощения, когда разум молчит, а душа его даже не спрашивает.
Здесь должен сказать вам несколько неприятных вещей.
- Нет никакого способа защитить украинские города от баллистических атак. Просто физически в мире нет такого способа. Мир не производит противоракеты в таком количестве, как россия производит ракеты, и это нельзя изменить быстро. Это математика, ее не обманешь.
- Государство о нас не позаботится. Оно просто не приспособлено к этому, так что не спрашивайте, почему не построены укрытия и т. д. Порой кажется, что на печерских холмах озабочены только двумя вещами: как спасти от правосудия своих "миндичей" и как не допустить, чтобы у кого-то вырос более высокий политический рейтинг. Хотя этот рейтинг понадобится только на выборах, а до них еще нужно дожить. Оставьте напрасные надежды на государство. И не забудьте это сегодняшнее ощущение беспомощности и отсутствия взрослого в доме, когда пойдете на послевоенные выборы.
- Мы можем позаботиться о себе только сами, и еще друг о друге. Как это было в начале 2022, составьте себе план, как позаботиться о себе и о своих. Не думайте, что ничего нельзя сделать. Война – это игра в карты со смертью, и всегда можно немного лучше сыграть теми картами, которые тебе выпали. В сети полно советов, которые могут сохранить конкретно вашу жизнь и жизнь ваших близких.
- Подумайте, о ком вы можете позаботиться. Всегда есть те, кому тяжелее. Когда мы заботимся о них, нам самим становится легче. Давайте думать о других, уважать их и их усилия, благодарить каждый день.
- Когда во время Второй мировой формировалась УПА, то призывы лидеров движения вначале привели к появлению лишь небольшой когорты добровольцев. Массово люди пошли в армию только тогда, когда поняли, что выжить с оружием в руках надежнее, чем без оружия. Что я хочу сказать: если вы думали, что держаться в стороне от войны гарантирует вам жизнь, то теперь это не так. Вступайте в ряды если не Сил обороны, то хотя бы волонтерских движений – там руки и головы очень нужны.
- Бизнес и аналитические центры должны совместно надавить на правительство, чтобы оно быстро прибегло к антикризисным мерам. В начале 2022 это удалось, и тогда совместными усилиями экономику спасли от падения в пропасть. А потом все вернулось на круги своя и даже стало хуже. Сейчас ситуация такая же: экономика может умереть от шока. Решения есть, они хорошо известны. Приведу просто как пример изменение порядка ввода в эксплуатацию объектов распределенной генерации. Не буду здесь выписывать десятки решений, потому что это не формат Фейсбука. Главное – остановить шок.
- Пожалуйста, покупайте украинское. Помогите устоять малым местным производителям, ветеранским бизнесам, независимым медиа, культуре, книгоиздателям.
- Каждый день вычищайте мозг от трухи, которую туда насыпают россияне.
- Враг хочет, чтобы мы впали в отчаяние и опустили руки. Враг не заслужил такого подарка. Не впадайте в отчаяние, не опускайте руки.
- И главное. Будьте частью решения, а не проблемы. Даже небольшая частичка решения – это значит, что вы на правильной стороне. Если ты не часть решения, ты часть проблемы. Держитесь и помогайте держаться другим.
Выживем, выстоим, победим.
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
31 июля 2026
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
Следственные действия в отношении ближайшего окружения Давида Арахамии свидетельствуют о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вп...
Вражеские обстрелы в Запорожье: более 5 тысяч потребителей остались без света
07 августа 2026, 15:59Уникальная спецоперация ГСЧС в Запорожье: саперы уничтожили полуторатонную российскую авиабомбу ФАБ-500
07 августа 2026, 15:47Взрыв гранаты в Ровенской области: тяжело травмировано студентов, подозрение получил хозяин дома
07 августа 2026, 15:31В Кривом Роге мужчина устроил стрельбу в центре города: есть раненый
07 августа 2026, 15:15В Харькове столкнулись автобус и два авто: девять человек травмированы
07 августа 2026, 14:55Россияне ударили по Изюму из РСЗО: погибли два человека, еще четверо пострадали
07 августа 2026, 14:29В Киеве для больницы закупили УЗИ с переплатой почти на 6 миллионов
07 августа 2026, 13:55Угрожал гранатой и ножом: на Буковине задержали мужчину, который требовал у фермера $50 тысяч
07 августа 2026, 13:52Конфликт из-за коммуналки: мужчина бросил гранату в здание предприятия на Киевщине
07 августа 2026, 13:36Пограничники показали, как уничтожили вражескую технику на юге Украины
07 августа 2026, 13:20
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее