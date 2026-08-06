Враг стремится к нашему моральному истощению

Враг стремится к нашему моральному истощению

Во время обстрела Киева в ночь на 30 июля более 56 тысяч человек укрывались на станциях метро. Фото: Киевский метрополитен

Потому что нашего физического истощения он не способен достичь, так же как и прорыва фронта. Это его последняя надежда.

Он стремится довести нас до такого состояния, когда значительная часть людей скажет: лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Давайте уже подпишем что угодно, лишь бы оно прекратилось.

Умом все осознают, что это будет не конец, а новое начало. Но враг стремится довести нас до состояния морального истощения, когда разум молчит, а душа его даже не спрашивает.

Здесь должен сказать вам несколько неприятных вещей.

Нет никакого способа защитить украинские города от баллистических атак. Просто физически в мире нет такого способа. Мир не производит противоракеты в таком количестве, как россия производит ракеты, и это нельзя изменить быстро. Это математика, ее не обманешь. Государство о нас не позаботится. Оно просто не приспособлено к этому, так что не спрашивайте, почему не построены укрытия и т. д. Порой кажется, что на печерских холмах озабочены только двумя вещами: как спасти от правосудия своих "миндичей" и как не допустить, чтобы у кого-то вырос более высокий политический рейтинг. Хотя этот рейтинг понадобится только на выборах, а до них еще нужно дожить. Оставьте напрасные надежды на государство. И не забудьте это сегодняшнее ощущение беспомощности и отсутствия взрослого в доме, когда пойдете на послевоенные выборы. Мы можем позаботиться о себе только сами, и еще друг о друге. Как это было в начале 2022, составьте себе план, как позаботиться о себе и о своих. Не думайте, что ничего нельзя сделать. Война – это игра в карты со смертью, и всегда можно немного лучше сыграть теми картами, которые тебе выпали. В сети полно советов, которые могут сохранить конкретно вашу жизнь и жизнь ваших близких. Подумайте, о ком вы можете позаботиться. Всегда есть те, кому тяжелее. Когда мы заботимся о них, нам самим становится легче. Давайте думать о других, уважать их и их усилия, благодарить каждый день. Когда во время Второй мировой формировалась УПА, то призывы лидеров движения вначале привели к появлению лишь небольшой когорты добровольцев. Массово люди пошли в армию только тогда, когда поняли, что выжить с оружием в руках надежнее, чем без оружия. Что я хочу сказать: если вы думали, что держаться в стороне от войны гарантирует вам жизнь, то теперь это не так. Вступайте в ряды если не Сил обороны, то хотя бы волонтерских движений – там руки и головы очень нужны. Бизнес и аналитические центры должны совместно надавить на правительство, чтобы оно быстро прибегло к антикризисным мерам. В начале 2022 это удалось, и тогда совместными усилиями экономику спасли от падения в пропасть. А потом все вернулось на круги своя и даже стало хуже. Сейчас ситуация такая же: экономика может умереть от шока. Решения есть, они хорошо известны. Приведу просто как пример изменение порядка ввода в эксплуатацию объектов распределенной генерации. Не буду здесь выписывать десятки решений, потому что это не формат Фейсбука. Главное – остановить шок. Пожалуйста, покупайте украинское. Помогите устоять малым местным производителям, ветеранским бизнесам, независимым медиа, культуре, книгоиздателям. Каждый день вычищайте мозг от трухи, которую туда насыпают россияне. Враг хочет, чтобы мы впали в отчаяние и опустили руки. Враг не заслужил такого подарка. Не впадайте в отчаяние, не опускайте руки. И главное. Будьте частью решения, а не проблемы. Даже небольшая частичка решения – это значит, что вы на правильной стороне. Если ты не часть решения, ты часть проблемы. Держитесь и помогайте держаться другим.

Выживем, выстоим, победим.