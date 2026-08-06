Дизель пошел на спад: какие сейчас цены на АЗС

Фото из открытых источников

В Украине на фоне ситуации на Ближнем Востоке и других факторов цены на топливо остаются нестабильными. Стало известно, сколько сейчас придется заплатить за литр топлива

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 6 августа средние цены на АЗС в Украине:

бензин А-95 премиум – 84,28 гривны за литр (+0,01 гривны);

бензин А-95 – 81,14 гривны за литр (-0,13 гривны);

бензин А-92 – 77,99 гривны за литр (+0,05 гривны);

дизтопливо – 92,81 гривны за литр (-0,03 гривны);

автогаз – 43,67 гривны за литр (-0,01 гривны).

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.