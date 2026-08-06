Требовал 11 тысяч за увольнение со службы: подполковника Нацгвардии поймали на взятке

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Прокуратура разоблачила подполковника одной из воинских частей Национальной гвардии Украины. Оказалось, что он получил от мужа взятку

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в мае 2026 года офицер получил от мужчины 11 тысяч долларов. За эти деньги подполковник обещал повлиять на должностных лиц экспертной команды по оценке повседневного функционирования. Речь шла о принятии решения, которое могло стать основанием для увольнения военнослужащего из службы по состоянию здоровья.

Задержали офицера сразу после получения денег. Суд выбрал ему меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога в 499 200 гривен.

"Кроме того, следствие установило еще один эпизод: в январе 2026 года, проходя службу в одном из территориальных управлений НГУ, он пообещал за 45 тыс. грн повлиять на командование по переводу военнослужащего в другое подразделение", - рассказали в прокуратуре.

Напомним, ранее в Харьковской области чиновники ТЦК требовали четверть миллиона за службу в тылу. Двое фигурантов получили подозрения.