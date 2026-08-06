Не выдержали взрывы: в Киевской области из-за российской атаки погибли собаки из приюта

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В ходе обстрела Киевщины погибли две собаки. Это произошло из-за того, что животных слишком сильно испугали взрывы

Об этом сообщает "Киев Times", передает RegioNews.

По словам основательницы приюта Анастасии Тихой, две собаки из приюта в Ирпене вчера погибли из-за атаки РФ. Животные не выдержали громких взрывов.

Это ротвейлер по прозвищу дедушка Бублик и 17-летняя собака Маша. Ранее этих животных эвакуировали из Дружковки и Славянска.

Следует отметить, что, по данным зоозащитных организаций, в Украине во время полномасштабной войны погибли более 6 миллионов домашних и диких животных, среди которых десятки тысяч домашних любимцев. В частности, в первые месяцы полномасштабной войны в одном только приюте в Бородянке погибли около 300 собак.