11:17  07 августа
В море в Коблево взорвалась мина: один мужчина погиб, две женщины ранены
08:26  07 августа
Выпрыгнула с седьмого этажа: в Одессе погибла 12-летняя девочка, приехавшая на отдых
07:36  07 августа
Во время жатвы в поле на Ровенщине вспыхнул комбайн
UA | RU
UA | RU
06 августа 2026, 22:55

В Харькове военные ТЦК распылили слезоточивый газ в глаза 60-летнему мужчине

06 августа 2026, 22:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Харькове расследуют инцидент по ТЦК. В полицию с жалобой обратился 60-летний местный житель

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, инцидент произошел 3 августа во время проверки военно-учетных документов у прохожих. В процесс вмешался проезжавший мимо мужчина. Он начал нецензурно обращаться в военные ТЦК. В результате все переросло в конфликт.

60-летний мужчина рассказал, что к нему был применен газовый баллончик. Медики предварительно диагностировали у него химический ожог роговицы обоих глаз. От госпитализации он отказался.

"В настоящее время правоохранители устанавливают всех участников происшествия, проверяют правомерность их действий и выясняют все обстоятельства инцидента. Досудебное расследование продолжается", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в соцсетях распространили видео из Одессы, где мужчины в форме напали на 19-летнего парня. На кадрах видно, как они били его ногами и силой вытаскивали из такси.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ТЦК Харьков полиция
Более 120 фиктивных мобилизаций в "Обереге": на Буковине и Волыни разоблачили должностных лиц ТЦК
06 августа 2026, 19:29
1500 списанных военнообязанных: в Мукачевском ТЦК и ВВК проводят обыски
06 августа 2026, 11:47
Все новости »
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
31 июля 2026
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
Следственные действия в отношении ближайшего окружения Давида Арахамии свидетельствуют о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вп...
Вражеские обстрелы в Запорожье: более 5 тысяч потребителей остались без света
07 августа 2026, 15:59
Уникальная спецоперация ГСЧС в Запорожье: саперы уничтожили полуторатонную российскую авиабомбу ФАБ-500
07 августа 2026, 15:47
Взрыв гранаты в Ровенской области: тяжело травмировано студентов, подозрение получил хозяин дома
07 августа 2026, 15:31
В Кривом Роге мужчина устроил стрельбу в центре города: есть раненый
07 августа 2026, 15:15
В Харькове столкнулись автобус и два авто: девять человек травмированы
07 августа 2026, 14:55
Россияне ударили по Изюму из РСЗО: погибли два человека, еще четверо пострадали
07 августа 2026, 14:29
В Киеве для больницы закупили УЗИ с переплатой почти на 6 миллионов
07 августа 2026, 13:55
Угрожал гранатой и ножом: на Буковине задержали мужчину, который требовал у фермера $50 тысяч
07 августа 2026, 13:52
Конфликт из-за коммуналки: мужчина бросил гранату в здание предприятия на Киевщине
07 августа 2026, 13:36
Пограничники показали, как уничтожили вражескую технику на юге Украины
07 августа 2026, 13:20
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Все публикации »
Виктор Андрусив
Сергей Фурса
Валерий Пекар
Все блоги »