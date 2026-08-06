В Харькове военные ТЦК распылили слезоточивый газ в глаза 60-летнему мужчине

Фото: Нацполиция

В Харькове расследуют инцидент по ТЦК. В полицию с жалобой обратился 60-летний местный житель

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, инцидент произошел 3 августа во время проверки военно-учетных документов у прохожих. В процесс вмешался проезжавший мимо мужчина. Он начал нецензурно обращаться в военные ТЦК. В результате все переросло в конфликт.

60-летний мужчина рассказал, что к нему был применен газовый баллончик. Медики предварительно диагностировали у него химический ожог роговицы обоих глаз. От госпитализации он отказался.

"В настоящее время правоохранители устанавливают всех участников происшествия, проверяют правомерность их действий и выясняют все обстоятельства инцидента. Досудебное расследование продолжается", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в соцсетях распространили видео из Одессы, где мужчины в форме напали на 19-летнего парня. На кадрах видно, как они били его ногами и силой вытаскивали из такси.