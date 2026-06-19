Розкрадання на фортифікаціях у Донецькій області: суд арештував телефон одного з фігурантів

Фото: інтернет-видання "Полтавщина"

Вищий антикорупційний суд 1 червня арештував мобільний телефон iPhone 16 Pro, який належить одному з фігурантів масштабної справи про можливі зловживання під час будівництва оборонних споруд

Про це, як пише інтернети-видання "Полтавщина", йдеться в ухвалі суду, передає RegioNews.

Йдеться про справу, яку розслідує НАБУ щодо можливого привласнення коштів під час будівництва фортифікацій у Донецькій області. Загальна сума контрактів, укладених Полтавською ОВА з підрядником ТОВ "Енкі Констракшн", становила понад 370 млн грн.

За даними слідства, підрядник міг завищувати вартість матеріалів через підконтрольні компанії-посередники, а різниця в цінах, імовірно, привласнювалася організаторами схеми. Загальні збитки можуть сягати сотень мільйонів гривень.

Слідство також вважає, що частина коштів могла передаватися посадовцям у вигляді готівки та майна, зокрема автомобіля преміумкласу. Окремо фігурує інформація про можливе використання посередників для передачі грошей та комунікації між учасниками схеми.

У межах провадження НАБУ отримало дозвіл суду на арешт телефону одного з посередників для проведення експертизи та доступу до зашифрованої інформації, яка може містити дані про фінансові операції та листування.

За даними слідства, кошти могли виводитися через мережу українських та іноземних компаній під виглядом оплати консультаційних або IT-послуг.

Розслідування триває, встановлюються всі причетні особи.

Як відомо, за даними ЗМІ, 10 червня НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели обшуки у Державній службі фінансового моніторингу.

Фортифікаційний скандал: що відомо

У вересні 2025 року народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив розслідування, в якому йшлося про можливе розкрадання понад 200 мільйонів гривень на облаштуванні фортифікаційних споруд у Донецькій області.

За його даними, для пошуку робітників Полтавська ОВА застосувала "креативний" підхід: підприємства отримували статус критично важливих та бронювання від мобілізації в обмін на делегування своїх працівників для будівництва. Якщо відмовлялись – бронювання не надавали.

Ключовою фігурою цієї схеми був Філіп Пронін, який на той час обіймав посаду голови Полтавської обласної військової адміністрації і, фактично, сприяв безкарному здійсненню корупційних махінацій.

Водночас у Полтавській ОВА повідомили, що станом на 3 вересня 2025 року всі роботи були завершені в повному обсязі. Виконання здійснювалося відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу та отримала позитивний висновок від ДП "Укрдержбудекспертиза".

Згодом Верховна Рада викликала на засідання голову Держфінмоніторингу, екс-керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна через скандал із фортифікаціями. Під час виступу посадовець заперечив усі звинувачення, назвавши їх "брехнею". Також він заявив, що особисто контролював будівництво укріплень.

Тим часом, справою щодо будівництва фортифікацій, яке організувала Полтавська ОВА у Донецькій області, зайнялося Антикорупційне бюро. Наприкінці жовтня детективи провели обшуки у посадовців.

НАБУ підтвердило, чиновники Полтавської ОВА отримували хабарі у 4 млн грн і навіть BMW X7 за "сприяння" підрядам ENKI Construction. Під час обшуків вилучено сотні тисяч доларів, печатки офшорів і схеми ухилення від мобілізації.

10 грудня 2025 року в Києві під будівлею комітетів Верховної Ради проходив мітинг із вимогою звільнити голову Держфінмоніторингу Філіпа Проніна.

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