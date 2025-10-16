Фото: Нацполиция

Это произошло в Лубенском районе. Там задержали местного жителя, подозреваемого в торговле наркотиками

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Задержанным оказался 36-летний житель Оржицкого территориального общества. По словам правоохранителей, он может быть причастен к продаже наркотиков. Предварительно он продавал таблетки метадона местным жителям.

"Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Под процессуальным руководством Оржицкого отдела Лубенской окружной прокуратуры ему уже сообщено о подозрении и судом избрана мера пресечения - содержание под стражей", - сообщили в полиции.

Напомним, в августе в Киевской области была разоблачена группа лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков. Во время обысков правоохранители изъяли кокаин, кетамин, гашиш и каннабис общим весом более 2,3 кг. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.